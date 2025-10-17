Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Project Lad обеспечил контроль строительных проектов ГК «Лидер Групп»

ГК «Лидер Групп» внедрила облачный сервис Project Lad для централизованного мониторинга хода объектов строительства. Решение было адаптировано под новый бизнес-процесс: переход к полному контролю через внешнего генподрядчика и технадзор. Основной целью было обеспечить прозрачность и контроль за реализацией строительных проектов без необходимости содержания собственной проектной группы на площадке. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

ГК «Лидер Групп» – строительная компания.

Project Ladроссийская ИИ-система для управления на данных. Включает смарт-график календарно-сетевого планирования, управление финансами и ресурсами, прогнозирование и аналитику на основе реальных данных. ИИ-ассистент отвечает на вопросы, собирает отчеты и помогает принимать решения.

Компании-заказчику было необходимо решить ряд задач: проверять факт и качество работы генподрядчика; оперативно определять причину задержек — является ли она следствием действий самого генподрядчика или зависит от заказчика (финансирование, проектная документация); получать достоверную информацию для принятия своевременных решений и предотвращения масштабных просрочек; формировать объективный прогноз по срокам сдачи объектов на основе фактического прогресса; предоставлять руководству «единый источник правды» о ходе реализации проекта для обсуждений с генподрядчиком и акционерами.

В ходе реализованного проекта система Project Lad была настроена для сбора и визуализации ключевых данных заказчика об утвержденных графиках, фактическом прогрессе на основе еженедельных отчетов технадзора и причинах отклонений. Особое внимание уделено анализу причин задержек, таких как действия генподрядчика или задержка выдачи проектной документации заказчиком. Это позволяет точно распределять ответственность и принимать своевременные управленческие решения.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

По условиям проекта решение было предназначено для целей стратегического мониторинга со стороны владельцев и топ-менеджмента. Уровень детализации графика намеренно укрупненный. Решение предоставляет генеральному директору и акционерам единую цифровую панель управления (дашборд) для всех объектов.

Уже на этапе пилота внедрение продемонстрировало эффективность: руководство заказчика получило оперативный доступ к ключевым показателям объектов, что повысило прозрачность и помогло сохранить деловые отношения с партнерами за счет объективной фиксации причин отклонений.

По словам представителей заказчика, ключевой ценностью реализованного проекта стала классификация причин отклонений, что позволяет точно распределять ответственность. Система позволяет фиксировать причины задержек объективно, что помогает избежать конфликтов с проверенными генподрядчиками, не нагружая их дополнительной работой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские S3-хранилища 2025

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Сойти с платформы: почему смарт-офисы отказываются от типовых ИТ-решений

Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

BaaS-платформы 2025

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще