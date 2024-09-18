Заказчик готов платить за качественный сервис: так считают 83% представителей отрасли СМТ

Об уровне сервиса в сфере интеграторов спутникового мониторинга транспорта (СМТ), причинах, по которым уходят клиенты, и о том, что влияет на увеличение прибыли: сервис Okdesk предоставил данные во всероссийском отраслевом исследовании.

Okdesk провел второе отраслевое исследование «Уровень сервиса и клиентского обслуживания. Автоматизация» среди интеграторов спутникового мониторинга транспорта. (Первое исследование проводилось в 2020 г.) Его цель — дать объективную оценку ситуации, сложившейся в сфере СМТ. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

В опросе, проходившем в феврале — марте 2024 г., приняли участие порядка 100 представителей руководящего звена отрасли из разных регионов России.

Интерес, проявленный к теме опроса, не удивителен: как показали его результаты, 75% компаний периодически теряют клиентов, а значит и прибыль, по причине плохого сервиса. Причем очевидно, что руководители компаний часто недооценивают этот факт или не знают о нем.

Показательными стали ответы респондентов на вопросы о том, как часто их клиенты уходят к конкурентам и приходят к ним от конкурентов из-за плохого сервиса.

Согласно исследованию, по этой причине более чем к 80% компаний за последние два года клиенты приходили от других интеграторов. Так, порядка 45% участников ответили, что клиенты приходили несколько раз, а немногим более 37%, что в их компанию регулярно приходят новые клиенты, для которых принципиально важен качественный сервис. Причем 83% представителей отрасли считают, что заказчик готов за него платить.

Большинство респондентов отметили, что в понятие «качественный сервис» в первую очередь входят: скорость решения проблем; быстрая реакция на обращения; компетенции, опыт и знания; доступность техподдержки.

Более 98% респондентов уверены: автоматизация сервиса дает преимущества их компании, а 20% — что она, кроме прочего, увеличивает количество новых клиентов.

При этом большинство отмечают, что благодаря автоматизации: процессы становятся более прозрачными (как для них, так и для клиентов). Что, где и как именно работает; растет эффективность (условно, тем же штатом можно выполнять больше заявок); становится меньше ручного труда; помощь в прогнозировании и планировании загрузки людей/найме и т. д.; повышается качество обслуживания в целом, и это отмечают клиенты.

«Рост конкуренции среди интеграторов спутникового мониторинга транспорта заставляет компании больше внимания уделять повышению качества обслуживания. Несомненным плюсом в этой гонке является внедрение help desk систем: они позволяют вести учет обращений и выстраивать реакции на сервисные заявки. В настоящее время наша компания выполняет в месяц более 2000 сервисных операций с помощью 50 инженеров в 8 часовых поясах и в 45 регионах России», — сказал руководитель аналитического центра «Монтранс» Дмитрий Журавлев.

По словам участников опроса, автоматизация позволяет: фиксировать 100% заявок; корректно планировать выезды; контролировать выполнение SLA; использовать знания для более быстрого и корректного решения типовых проблем; анализировать отчеты и принимать на их основе грамотные решения.

То есть компания, которая может обеспечить клиентам такой сервис, получает явные конкурентные преимущества.

Однако исследование показало и то, что лишь 41% респондентов используют для автоматизации процессов сервиса и техподдержки профессиональные системы класса help desk.

У остальных самой популярной системой «автоматизации» критичных для сервисной компании процессов в 2024 г. являются мессенджер (44,9%) и даже Excel и «Google Таблицы» либо их аналоги (21,8%), а также другие решения, не предназначенные для автоматизации процессов сервисного обслуживания.

Участники опроса признались: эти инструменты не позволяют им оперативно решать сервисные заявки и отслеживать качество выполняемых работ, использовать механизмы управления выездных сотрудников и закрывать другие актуальные задачи. Например, по этой причине лишь две из трех сервисных компаний фиксируют 100% заявок. Значит, каждый третий интегратор спутникового мониторинга теряет клиентские обращения и не только.

Это еще раз подтверждает, что многие аспекты организации процессов связаны с автоматизацией.

Соответственно, автоматизация способствует повышению эффективности работы, сокращению затрат, оптимизации процессов, позволяет улучшить клиентский сервис и увеличить прибыль, что подтверждает опыт компаний:

«В 2023 г. наша компания показала рост выручки на 44% за счет проектов как с новыми, так и с действующими клиентами, чья техника расположена во всех регионах России и в Казахстане. Многие проекты связаны с внедрением системы видеоаналитики для предотвращения ДТП, где требования к квалификации инженеров значительно выше, как и цена ошибки или сбоя. Но особенно важно то, что мы удерживаем высокий уровень обслуживания: NPS (доля сторонников минус доля критиков) по итогам 2023 г. вновь оказался выше 40%, а средний балл по готовности рекомендовать SKAI знакомым и друзьям — выше 8. Могу ответственно заявить, что этот рост бизнеса с сохранением высокого уровня обслуживания стал возможен за счет ранее сделанных нами инвестиций в автоматизацию сервиса, в системы управления выездными работами в 130 городах», — сказал основатель и CPO компании SKAI Юрий Висневский.