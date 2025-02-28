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Факт ЦИТ МояКоманда HR-платформа
|28.02.2025
|HRM-система «МояКоманда» помогла снизить текучесть кадров на 60% и освободить 30% времени HR в ГК «Монтранс» 1
|31.08.2023
|Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 4
Факт ЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 486 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 571 1
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