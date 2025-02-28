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Факт ЦИТ МояКоманда HR-платформа



28.02.2025 HRM-система «МояКоманда» помогла снизить текучесть кадров на 60% и освободить 30% времени HR в ГК «Монтранс» 1
31.08.2023 Больше, чем подбор кадров: что умеет современная HR-платформа 4

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Факт ЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:

WorkDay 23 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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