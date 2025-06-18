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Максимов Артем
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|VisionLabs автоматизировала HR-процессы с помощью платформы «МояКоманда» 1
Максимов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 234 1
|1С 8532 1
|Telegram Group 2255 1
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