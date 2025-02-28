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Солдатов Константин
|28.02.2025
|HRM-система «МояКоманда» помогла снизить текучесть кадров на 60% и освободить 30% времени HR в ГК «Монтранс» 1
|02.09.2020
|«МТС Касса» и облачный сервис «Мое дело» помогут малому бизнесу вести бухгалтерию 1
Солдатов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Монтранс - Montrans 7 1
|Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
|МТС Касса 7 1
|Факт ЦИТ - МояКоманда HR-платформа 2 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
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