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Спецпроекты

НТС и РОСДОРНИИ будут совместно развивать «умную» дорожную инфраструктуру

Концерн «Национальные телематические системы» (НТС) и Российский дорожный научно-исследовательский институт (ФАУ «РОСДОРНИИ») подписали меморандум о сотрудничестве в проектах создания «умной» дорожной инфраструктуры и беспилотного транспорта в России и на международных рынках.

Прежде всего стороны будут сотрудничать при построении интеллектуальных транспортных систем (ИТС Агломераций) в России. В этих проектах потребуется объединение знаний в области транспортного моделирования и прогнозирования, будет необходима методологическая поддержка, а также привлечение дополнительных компетенций по техническому проектированию и внедрению ИТС.

Другое направление кооперации сторон – это создание единой национальной экосистемы беспилотного и высокоавтоматизированного транспорта, что включает в себя проработку изменений в законодательство, формирование единых национальных стандартов, строительство полигонов для тестирования и сертификации новых технологичных компонентов от производителей.

Также стороны намерены сотрудничать в международных проектах в области ИТС, разработке и внедрении национальных систем платности и других зарубежных проектах, где востребована российская экспертиза, технические наработки и опыт.

Дмитрий Казаринов, генеральный директор компании «Софт-Телематика» (входит в концерн «Национальные телематические системы»), сказал: «РОСДОРНИИ – это ведущий российский НИИ в сфере транспортного планирования и моделирования. Его экспертизу привлекают для решения государственной задачи совершенствования дорожной инфраструктуры. Альянс с организацией такого уровня даст возможность нашей компании усилить позиции на рынке интеллектуальных транспортных систем как в России, так и за рубежом. В частности, мы видим большой потенциал в создании новых решений подключенных автомобилей как к транспортной инфраструктуре, так и в сфере обмена информации между участниками дорожного движения. Много предстоит сделать и в направлении стандартизации беспилотного транспорта, где остро стоит вопрос нормативного регулирования, а также испытаний и сертификации узлов для самоуправляемых автомобилей».

Екатерина Брязгина, директор по развитию ИТС РОСДОРНИИ, сказала: «Наш институт занимается исследованиями в области интеллектуальных транспортных систем, элементы которых уже широко внедряются на российских транспортных объектах. У концерна «Национальные телематические системы» большой опыт создания ИТС. Наш альянс позволит усовершенствовать подходы к строительству "умной" дорожной инфраструктуры, даст импульс работам по тестированию беспилотного транспорта, позволит продвинуться в решении проблем испытаний и стандартизации критически важных для безопасности элементов автономных машин. Кроме того, объединение усилий на международном рынке усилит интерес к российским технологиям в области ИТС, что откроет перед РОСДОРНИИ новые возможности. Институт сможет предлагать свои разработки не только в России, но и в странах Латинской Америки, Азии и других регионах мира».



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