«НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог

Концерн «Национальные телематические системы» стал партнером всероссийского онлайн-хакатона «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров», который пройдет при поддержке Правительства Республики Татарстан. Также руководитель концерна «НТС» Алексей Нащекин учредил специальную номинацию, победа в которой дает право на участие в одном из международных проектов группы компаний. Соискатели номинации должны решить прикладные задачи, которые стоят перед разработчиками программ распознавания транспортных средств в видеопотоке. Если проект участников конкурса окажется перспективным и реализуемым в коммерческом продукте, то команда-победитель,помимо денежного приза, получит возможность стать частью «НТС», в том числе, реализовать свою разработку в международном проекте группы компаний.

Онлайн-хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» пройдет 23-30 мая. Это первое мероприятие марафона хакатонов DIGITAL SUPERHERO. Идеолог и учредитель проекта — ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ, координатор — Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, организатор и партнер всей серии – группа компаний InnoSTage.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов сказал: «Формат хакатонов позволяет создать уникальную среду для рождения новых идей и высокотехнологичных продуктов. Как известно, условия, когда есть какие-либо ограничения — в данном случае по времени — и соревновательный момент, наиболее благоприятны для творческой деятельности. Тот факт, что участвовать в конкурсе может программист из любой точки России, дает возможность выявить самые яркие таланты и открыть им дорогу для быстрого и полного развития их потенциала. Все участники, которые проявят себя, а не только победители, без сомнений, будут отмечены руководителями инновационных компаний-партнеров марафона. В будущем они смогут внести вклад в создание и развитие цифровых высокотехнологичных продуктов российского производства».

Постановкой задач для первого конкурса, посвященного Интеллектуальным транспортным системам (ИТС), занимаются ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ, партнеры хакатона —компания «Казань-Телематика» (входит в концерн НТС) и группа компаний InnoSTage.

Марсель Нигметзянов, генеральный директор «Казань-Телематика» (дочерняя компания концерна «НТС») сказал: «Наша компания в партнерстве с другими структурами концерна НТС развивает полигон интеллектуальных телематических систем для разработки и тестирования программно-аппаратных решений в транспортной телематике. В частности, в области беспилотного транспорта. Мы работаем над теми же задачами, над которыми бьются лучшие умы планеты. Интеллектуальные транспортные системы — наиболее перспективный подход к формированию цифровой транспортной инфраструктуры, которая в будущем станет основой для движения автономных машин. Кроме того, ИТС - это фундаментальная часть цифровой экономики России. Для развития проектов такого масштаба и сложности, нужны, в первую очередь, талантливые специалисты, которыми богата наша страна. Разработчики инновационных решений и дата-сайентисты – это тот кадровый актив, который мы непрерывно развиваем как в нашей компании, так и во всем концерне НТС. Всероссийский онлайн-хакатон — важный шаг в этом направлении».

Алексей Нащекин, глава НТС, отметил: «Глобальный рынок решений в области Интеллектуальных транспортных систем, по прогнозам аналитиков Grand View Research, достигнет более $51 миллиарда через пять лет. Мы верим, что у России есть огромный потенциал на этом рынке. Российские разработчики сильны в сфере создания продуктов на основе искусственного интеллекта, которые являются основой решений ИТС. Мы, как концерн НТС, и я лично, вкладываем много усилий в то, чтобы привлекать молодых профессионалов в наши международные проекты и развивать таланты в этой сфере».