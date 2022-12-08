Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником

Облачная платформа Yandex Cloud, студия ARKA и мультимедиа-художник Andrey Berger представили нейросеть-соавтора. Это алгоритм машинного обучения, который может постоянно дополнять и дорисовывать изображение вместе с человеком. Участники назвали этот метод цифрового искусства «принципом пинг-понга». С 28 января 2023 г. узнать больше о проекте и посмотреть, как работает нейросеть, сможет каждый в «Музее Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для перфоманса использовали сверточную нейронную сеть VGG-19. Ее развернули в среде для ML-разработки Yandex DataSphere и обработали с ее помощью черновой эскиз иллюстрации художника. Потом Andrey Berger скорректировал полученное изображение. Затем иллюстрацию снова «дорисовала» нейросеть – и такой последовательный обмен повторялся более 15 раз. Помимо эскизов, в процессе перформанса «смешивали» QR-коды, логотип Yandex Cloud, «Черный квадрат» Малевича, изображения пузырчатых, слоистых и других природных структур.

Такой «принцип пинг-понга» можно использовать для генерации любых изображений – для выставок, промышленного и архитектурного дизайна, рекламы. В результате коллаборации был создан плед с уникальным digital-рисунком. Увидеть арт-объект можно на выставке, которая откроется в «Музее Яндекса» с 28 января 2023 г.

«Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основном, художник загружает в них свой запрос и алгоритм ему что-то выдает. Одни из самых распространенных — это так называемая генерация по текстовому запросу или генерация по исходному изображению, а в зависимости от того, на чем обучена сеть, художник получает результат. Когда появлялись первые такие проекты, результаты производили фурор. Сегодня мы видим, как растет популярность развлекательного применения этих алгоритмов. Однако мне было интересно выстроить обоюдное взаимодействие с искусственным интеллектом. Мне хотелось не просто обучить нейросеть на своих картинках, но и самому, глядя на ее работу, попробовать понять ее логику, выстроить такой диалог сотворчества», – сказал мультимедиа-художник Andrey Berger.

«Разработка нейросети для art science – зачастую технологически непростая задача. Для ее решения может потребоваться много вычислительных ресурсов и времени специалиста по машинному обучению Понятный интерфейс, быстрые настройки внутри Yandex DataSphere помогли специалистам в короткие сроки создать уникальную нейросеть и сделать важный вклад в развитие цифрового искусства», – сказал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex Cloud.

***

Yandex DataSphere — сервис для ML-разработки полного цикла, который позволяет использовать все преимущества облачных технологий, сочетая в себе простой и понятный веб-интерфейс, привычные IDE, технологию бессерверных вычислений и возможность бесшовного использования разных конфигураций вычислительных ресурсов Yandex Cloud. Yandex DataSphere помогает значительно сократить стоимость машинного обучения по сравнению с вычислениями на собственном оборудовании или на других облачных платформах.

Yandex Cloud — универсальная облачная платформа, предоставляющая крупным корпорациям, среднему и малому бизнесу, а также индивидуальным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.