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Спина Бифида
С 2016 года благотворительный фонд «Спина бифида» помогает детям и взрослым с редким заболеванием — врожденной спинномозговой грыжей. Вначале задачей НКО было помогать своим подопечным, разрабатывая для них индивидуальную программу реабилитации.
УПОМИНАНИЯ
Спина Бифида и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7792 2
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 523 1
|Yandex DataSphere 28 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 625 1
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