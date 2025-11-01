ITFB Group и Фонд «Игра» создали цифровой COPM-трекер для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями

Благотворительный фонд «Игра» и ITFB Group презентовали цифровой COPM-трекер для специалистов реабилитации. COPM-трекер — российское BT-решение, оцифровавшее международную методику Canadian Occupational Performance Measure (COPM), основанную на оценке личных целей пациента, а не только на медицинских показателях. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Фонд «Игра» уже много лет помогает детям с церебральным параличом и их семьям, развивая систему реабилитационной помощи в России. Совместный проект с ITFB Group стал шагом к системным изменениям в отрасли: трекер позволяет врачам фиксировать прогресс пациентов в цифровом формате, строить аналитику и корректировать планы лечения в реальном времени.

Платформа создана на open-source стеке (Spring, React, PostgreSQL) и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ. Система поддерживает сложную ролевую модель, деперсонализацию данных и может быть интегрирована в ИТ-инфраструктуру любой клиники за один день. Его главная цель – дать врачам доступ к работе в клиент-центрированном подходе, который основан на предпочтениях, ценностях и приоритетах самого пациента, а не только на формальных медицинских диагнозах.

Специалисты ITFB Group разработали приложение pro bono. Проект также поддержал Yandex Cloud, предоставив бесплатно серверные мощности.

Трекер стал инструментом для специалистов в реабилитации, ранней, паллиативной и гериатрической помощи. Первыми пользователями могут стать 200 специалистов из 60 организаций, в частности, из Университета им. Мечникова и Павлова, НМИЦ им. Рогачева, Военного госпиталя им. Бурденко, а также из фондов «Вера», «Спина Бифида», «Хрупкие люди», «Антон тут рядом».

«Для фондов критически важна не только финансовая, но и экспертная поддержка. Многолетние попытки создать ИT-решение для реабилитации в пациент-центрированном подходе силами НКО упирались в недостаток технологической экспертизы. ITFB Group подошли к задаче как к сложному бизнес-проекту: с глубоким погружением, выверенным проектным управлением и фокусом на результат. Они создали не просто программу, а инфраструктурный проект, который стал катализатором для развития всей отрасли пациент-центрированной реабилитации в России», — сказала Мария Климашкина, директор Фонда «Игра».

«Этот проект — яркий пример того, как экспертиза ITFB Group в создании сложных корпоративных систем может быть применена для решения социально значимых задач. Мы перенесли в сферу здравоохранения наши лучшие практики: проектирование от пользователя, надежная архитектура и датацентричный подход. Преодоленные трудности, включая необходимость масштабирования команды, лишь подчеркивают сложность и значимость созданного продукта. Мы горды, что наше решение не только помогает врачам здесь и сейчас, но и вносит вклад в системное изменение качества реабилитационной помощи в стране», — сказал Асатур Хачатрян, соучредитель ITFB Group.

Для специалистов доступ к платформе остается бесплатным при условии прохождения обучения у экспертов фонда.

Проект показывает, что ИТ-компании способны быть не только донорами, но и партнерами социальных изменений, вкладывая не деньги, а знания — и создавая решения, которые влияют на качество жизни тысяч семей.

Что такое клиент-центрированный подход и COPM-методика

Клиент-центрированный подход предлагает «лечить» не только биологические трудности пациентов, но и социальные и психологические. Позволяет строить программы помощи на основе индивидуальных потребностей, ценностей и приоритетов, а не только на его диагнозе, чтобы эффективность помощи была выше.

Такой подход дает человеку возможность описать свое видение состояния здоровья и ожидания от лечения и быть услышанным. А врачу или реабилитологу помогает поставить важные для пациента цели терапии, предложить подходящие решения, технологии и методы. Все это повышает мотивацию человека.

Такому подходу и тому, как применять методику проведения интервью с пациентом COPM (Canadian Occupational Performance Measure), и обучает Фонд «Игра». Интервью по COPM — один из инструментов клиент-центрированного подхода. Он ставит именно клиента в позицию эксперта по собственному здоровью, а специалист может начать строить стратегию лечения, исходя из потребности пациента.