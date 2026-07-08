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ОРБИ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 МТС подключила девять новых благотворительных фондов к фандрайзинговому сервису «Нас касается» 1
02.09.2021 К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд 1
05.11.2020 «Одноклассники» запустили марафоны — тематические ленты фотографий с хештегом 1
06.10.2020 «Помощь рядом» станет постоянной социальной программой «Яндекса» 1
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 1
25.04.2008 Дело пиратов из «Орби»: аресты начались 1
25.04.2008 Директора ТД «Орби» арестовали 1
23.04.2008 К производителям контрафакта пришли домой 1
23.04.2008 В ТД «Орби» проводятся обыски 1
04.12.2007 Правообладатели обратились к властям Петербурга 1
19.11.2007 ТД «Орби» обжалует проверки в прокуратуре Петербурга 1
13.11.2007 Гарри Поттер навел на пиратов милицию 1
19.09.2007 Торговые сети нашли главного медиапирата 1
14.08.2007 «Орби» внедряет Papyrus 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

ОРБИ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9122 1
Microsoft Corporation 25709 1
Xiaomi 2196 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
Xiaomi - Rumicom - Румиком 3 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Теплица социальных технологий 5 1
Техноресурс 9 1
Спина Бифида 5 1
Мелодия жизни 1 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
Подарок ангелу 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 5
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Судебная власть - Judicial power 2478 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 3
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 2
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 2
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Ассоциация по коллективному управлению авторскими и смежными правами 1 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4768 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 2
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5899 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2787 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7859 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3219 1
Оповещение и уведомление - Notification 5826 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5475 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35847 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1650 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 1
МПС - Международные платежные системы 148 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 379 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13643 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 590 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4300 1
Яндекс Помощь рядом 36 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
Google Android 15173 1
Apple iOS 8545 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
Шевченко Сергей 11 5
Охримец Оксана 4 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
Магдалюк Сергей 3 3
Платицына Татьяна 3 3
Зайцев Сергей 25 1
Альтов Павел 9 1
Пиотровский Владислав 2 1
Земляков Вячеслав 6 1
Борисенко Сергей 4 1
Замятин Сергей 2 1
Наумов Алексей 7 1
Сергунина Наталья 375 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Матвиенко Валентина 116 1
Михайлин Дмитрий 1 1
Есенин Сергей 13 1
Анхеева Анастасия 1 1
Бунин Иван 5 1
Никитушкина Ольга 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 8
Россия - РФ - Российская федерация 164900 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3330 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 8
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5080 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8755 4
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1318 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1883 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4961 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4571 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8172 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 789 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1910 1
Зоология - наука о животных 2872 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 724 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1836 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 385 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1694 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6663 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3840 1
Здравоохранение - Реабилитация 443 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 474 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21452 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1227 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1517 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11653 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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