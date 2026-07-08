Индексная книга (каталог) CNews*
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ОРБИ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.07.2026
|МТС подключила девять новых благотворительных фондов к фандрайзинговому сервису «Нас касается» 1
|02.09.2021
|К столичному благотворительному сервису присоединился 50 фонд 1
|05.11.2020
|«Одноклассники» запустили марафоны — тематические ленты фотографий с хештегом 1
|06.10.2020
|«Помощь рядом» станет постоянной социальной программой «Яндекса» 1
|12.03.2019
|CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 1
|25.04.2008
|Дело пиратов из «Орби»: аресты начались 1
|25.04.2008
|Директора ТД «Орби» арестовали 1
|23.04.2008
|К производителям контрафакта пришли домой 1
|23.04.2008
|В ТД «Орби» проводятся обыски 1
|04.12.2007
|Правообладатели обратились к властям Петербурга 1
|19.11.2007
|ТД «Орби» обжалует проверки в прокуратуре Петербурга 1
|13.11.2007
|Гарри Поттер навел на пиратов милицию 1
|19.09.2007
|Торговые сети нашли главного медиапирата 1
|14.08.2007
|«Орби» внедряет Papyrus 1
Публикаций - 14, упоминаний - 14
ОРБИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9122 1
|Microsoft Corporation 25709 1
|Xiaomi 2196 1
|Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 57 1
|Xiaomi - Rumicom - Румиком 3 1
|Шевченко Сергей 11 5
|Охримец Оксана 4 4
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
|Магдалюк Сергей 3 3
|Платицына Татьяна 3 3
|Зайцев Сергей 25 1
|Альтов Павел 9 1
|Пиотровский Владислав 2 1
|Земляков Вячеслав 6 1
|Борисенко Сергей 4 1
|Замятин Сергей 2 1
|Наумов Алексей 7 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Спиридонов Дмитрий 28 1
|Матвиенко Валентина 116 1
|Михайлин Дмитрий 1 1
|Есенин Сергей 13 1
|Анхеева Анастасия 1 1
|Бунин Иван 5 1
|Никитушкина Ольга 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.