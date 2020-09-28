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Weka

Weka

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2020 Seagate представила ПО с открытым исходным кодом, сообщество разработчиков и конвергентную инфраструктуру 1
24.09.2020 Отделяем горячее от холодного. Как дешево хранить данные в крупной организации 1
20.07.2020 Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Weka и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1501 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 3
Seagate Technology 766 1
Fujitsu 2105 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
HPE Scality 11 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
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NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 1
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 1
СХД - STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 32 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 288 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 2
Google TensorFlow 100 1
Yandex DataSphere 32 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
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Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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