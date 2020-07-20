Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными

Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для распределенных файловых систем и управления хранением. Оно позволит заказчикам ускорить доступ к информации и извлечь знания при работе с неструктурированными данными, такими как электронные письма, документы, медицинские карты, аудио- и видеоматериалы, изображения.

Решение будет предоставляться в партнерстве с компанией Weka. Это разработчик инновационных высокопроизводительных и масштабируемых систем хранения файлов для информационных сред, осуществляющих обработку больших объемов данных. OEM-партнерство с Weka позволит пополнить ассортимент продуктов Hitachi Vantara высокопроизводительными параллельными файловыми системами на базе NVMe, которые будут интегрированы с хранилищем данных HCP. Это решение на основе сетевой системы хранения (NAS) идеально подойдет для использования в системах искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитических приложениях в разных отраслях.

Hitachi Vantara также объявила о расширении платформы Hitachi Content Platform (HCP) – облачного программного решения для хранения объектных данных, позволяющего объединить производителей данных, пользователей, приложения и устройства в единой среде. Благодаря высокопроизводительным узлам на базе флэш-памяти HCP сможет более эффективно поддерживать неструктурированные рабочие нагрузки. Новые функциональные возможности обеспечат повышение пропускной способности при передаче данных по протоколу Amazon Simple Storage Service (S3) почти в 3,4 раза, что может привести к снижению затрат на 34%.

Обновленные узлы СХД обеспечат повышение производительности операций чтения и записи в три раза, и при этом позволят втрое увеличить емкость для стоечного пространства по сравнению с предыдущим поколением. Это особенно важно в условиях, когда традиционные NAS, основные и облачные рабочие нагрузки постепенно переходят в объектные хранилища из-за необходимости в повышении производительности.

Новое расширение HCP позволит заказчикам быстрее превращать данные в ценные для бизнеса знания, увеличивать доходы, генерируемые благодаря использованию неструктурированных данных, и повышать производительность приложений, совершенствуя цифровую среду для пользователей.

Другие материалы рубрики

«Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО

Правительство выделило 90 млн руб. на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облаков

РЖД и ФАС расправились с микропредприятием, из-за пандемии не поставившим планшеты на российском Linux

Gartner: 9 важнейших трендов в области безопасности

Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи

Сооснователь IBS Сергей Мацоцкий создаст совместное предприятие с Газпромбанком

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live