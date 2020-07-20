Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для распределенных файловых систем и управления хранением. Оно позволит заказчикам ускорить доступ к информации и извлечь знания при работе с неструктурированными данными, такими как электронные письма, документы, медицинские карты, аудио- и видеоматериалы, изображения.

Решение будет предоставляться в партнерстве с компанией Weka. Это разработчик инновационных высокопроизводительных и масштабируемых систем хранения файлов для информационных сред, осуществляющих обработку больших объемов данных. OEM-партнерство с Weka позволит пополнить ассортимент продуктов Hitachi Vantara высокопроизводительными параллельными файловыми системами на базе NVMe, которые будут интегрированы с хранилищем данных HCP. Это решение на основе сетевой системы хранения (NAS) идеально подойдет для использования в системах искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитических приложениях в разных отраслях.

Hitachi Vantara также объявила о расширении платформы Hitachi Content Platform (HCP) – облачного программного решения для хранения объектных данных, позволяющего объединить производителей данных, пользователей, приложения и устройства в единой среде. Благодаря высокопроизводительным узлам на базе флэш-памяти HCP сможет более эффективно поддерживать неструктурированные рабочие нагрузки. Новые функциональные возможности обеспечат повышение пропускной способности при передаче данных по протоколу Amazon Simple Storage Service (S3) почти в 3,4 раза, что может привести к снижению затрат на 34%.

Обновленные узлы СХД обеспечат повышение производительности операций чтения и записи в три раза, и при этом позволят втрое увеличить емкость для стоечного пространства по сравнению с предыдущим поколением. Это особенно важно в условиях, когда традиционные NAS, основные и облачные рабочие нагрузки постепенно переходят в объектные хранилища из-за необходимости в повышении производительности.

Новое расширение HCP позволит заказчикам быстрее превращать данные в ценные для бизнеса знания, увеличивать доходы, генерируемые благодаря использованию неструктурированных данных, и повышать производительность приложений, совершенствуя цифровую среду для пользователей.