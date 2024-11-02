В ТИСБИ искусственный интеллект помогает студентам выбрать лучшую тему выпускной работы

Лаборатория искусственного интеллекта Университета управления «ТИСБИ» разработала уникальную систему, которая помогает студентам выбрать наиболее подходящую тему выпускной квалификационной работы. За 20 с небольшим лет в университете собрана масштабная база данных об обучении более 40 тыс. студентов, включающая информацию об их успеваемости, курсовых работах, научных достижениях и результатах защит дипломов. Этот колоссальный массив информации лег в основу интеллектуальной системы, созданной на базе технологий Yandex DataSphere.

«Наша система анализирует огромный массив данных: от базовых показателей успеваемости, таких как оценки экзаменов и зачетов, до более сложных параметров – портфолио достижений, тематики курсовых работ и результатов защит ВКР. Мы учитываем даже такие факторы как региональная специфика и карьерные траектории наших выпускников. Это позволяет нам не просто предлагать темы ВКР, а формировать действительно актуальные направления исследований, которые будут полезны как для профессионального развития студента, так и для решения практических задач региона», – отметила Ольга Федорова, проректор по цифровой трансформации, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой Информационных технологий Университета управления «ТИСБИ».

Работа системы построена на анализе множества параметров: она изучает не только академическую успеваемость студента, но и его научные интересы, выраженные в курсовых работах, профессиональные достижения, отраженные в портфолио, и даже личные пожелания к будущей работе. Например, если студент заинтересован в глубоком анализе определенной области своей специализации, система предложит темы, требующие серьезного исследовательского подхода.

На практике это выглядит так: получив запрос студента на подбор темы, система анализирует успешные работы прошлых лет в схожей области, учитывает текущие тренды в выбранной специальности и формирует список персонализированных рекомендаций. Так, для студента, интересующегося социальной политикой, система может предложить как узконаправленные темы вроде анализа эффективности конкретных социальных программ, так и более широкие исследования, например, сравнительный анализ систем социального обеспечения в разных странах.

В отличие от традиционного подхода к выбору темы ВКР, когда студент ограничен списком предложенных кафедрой тем, искусственный интеллект генерирует персонализированные рекомендации, учитывающие индивидуальную траекторию обучения каждого студента. Это позволяет сделать выпускные работы более актуальными и практически значимыми.

Система уже успешно прошла тестирование на факультете информационных технологий, и в ближайшее время планируется её масштабирование на другие факультеты университета. Запуск в промышленную эксплуатацию запланирован на 2024/25 учебный год, к этому времени разработчики планируют добавить функции автоматической генерации описания постановки задачи и подбора релевантных научных источников.