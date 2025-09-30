Разделы

Жаров Максим


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха» 1
15.02.2024 Компания «Синимекс» стала партнером Yandex Cloud 1
15.09.2023 «Синимекс» и CraftTalk стали партнерами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Жаров Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 214 2
CraftTalk - Крафт-Толк 62 1
Yandex - Яндекс 8168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16731 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1705 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2289 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 424 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1160 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5178 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 1
DevOps - Development и Operations 1018 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5684 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11151 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7218 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16759 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9167 1
Yandex DataSphere 29 1
Yandex Data Proc 4 1
CraftTalk GPT 10 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 574 1
Аниканова Мария 15 1
Прокофьев Константин 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50441 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6148 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 689 1
