«Яндекс» представляет новых технических директоров «Поиска», «Рекламы» и «Райдтеха»

«Яндекс» объявляет о новых назначениях в технических блоках «Поиска» и рекламных технологий и «Райдтеха».

Техническим директором «Поиска» стал Алексей Гусаков, до этого возглавлявший в «Поиске» направление машинного интеллекта и исследований. Под его руководством «Яндекс» выпустил большую языковую модель YandexGPT и диффузионную нейросеть, на базе которой работает приложение для генерации изображений «Шедеврум». В новой роли Алексей сосредоточится на дальнейшем развитии больших языковых моделей и внедрении нейросетей в сервисы «Яндекса» для российского и международного рынков. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Алексей Гусаков

Алексей Гусаков окончил механико-математический факультет МГУ. Он пришел в «Яндекс» в 2015 г. Алексей разработал первую нейросеть для «Поиска», в 2016 г. ставшую основой алгоритма «Палех», был руководителем команды «Алисы» и координировал разработку голосовых технологий «Яндекса», которые сейчас используются в том числе для перевода видео в «Браузере».

Техническим директором направления рекламных технологий стал Валерий Стромов. Последние три года он отвечал за развитие внутренней инфраструктуры рекламы. Вместе с командой Валерий добился кратного роста производительности и надежности базовых рекламных сервисов и создал масштабируемую систему для внедрения нейросетевых моделей. На позиции технического директора Валерий продолжит развивать рекламную ML-платформу и улучшать сервисы для рекламодателей и партнеров.

Валерий Стромов

Валерий Стромов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. С момента прихода в «Яндекс» в 2016 г. он работает в направлении рекламных технологий. Валерий занимался расширением мобильного инвентаря, доступного рекламодателям, и закладывал основу для развития медийных рекламных технологий.

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Техническим директором «Райдтеха» назначен Илья Рубин. В этой роли он будет фокусироваться на технологическом развитии существующих сервисов: «Такси», «Драйва» и «Самокатов», а также помогать запускать новые продукты. Илья окончил факультет информатики и систем управления МГТУ имени Н. Э. Баумана и пришел в «Яндекс» в 2005 г. Он готовил к запуску «Яндекс музыку», руководил разработкой первой версии «Браузера» и работал в команде ранжирования в «Поиске». Последние семь лет Илья был техническим директором маркетплейса Joom.

Илья Рубин

Алексей Гусаков и Валерий Стромов будут подчиняться директору бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий Дмитрию Масюку, а Илья Рубин — руководителю «Райдтеха» Александру Аникину.