Техническим директором бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» стал Алексей Гусаков

Техническим директором бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса», куда входят также «Алиса» и умные устройства, «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты» и команда разработки генеративных моделей, назначен Алексей Гусаков. Ранее он занимал должность технического директора «Поиска» «Яндекса». В новой роли он будет отвечать за реализацию единой технологической стратегии и координацию разработки бизнес-группы, а также за создание технологий для всего «Яндекса».

Новое назначение позволит усилить роль инженеров в топ-менеджменте компании. Алексей сосредоточится на развитии рекомендательных систем, расширении инфраструктуры машинного обучения и оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий ИИ. Бизнес-группа продолжит развивать искусственный интеллект и внедрять его в продукты компании. В фокусе внимания будет также экосистема для создания и поддержки опенсорс-решений, развитие больших языковых моделей YandexGPT и работа исследовательской группы Yandex Research.

Алексей Гусаков окончил механико-математический факультет МГУ. В «Яндексе» с 2015 г. В 2016 г. разработал первую нейросеть для «Поиска», ставшую основой поискового алгоритма «Палех». Руководил командой «Алисы» и координировал разработку голосовых технологий «Яндекса», которые сейчас используются в том числе для перевода видео в «Браузере». Под его началом «Яндекс» выпустил семейство больших языковых моделей YandexGPT и диффузионную нейросеть YandexART, на основе которых работают «Алиса», «Шедеврум», «Яндекс Директ», «Маркет» и другие сервисы «Яндекса».