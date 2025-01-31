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«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Разработчики компания «Яндекс» выложили в свободный доступ исходный код ИТ-инструмента, который может помочь российским компаниям оптимизировать код своих сервисов. Как ожидается, это приведет к экономии до 20% на обслуживании серверов. В компании «Яндекс» считают, что ИТ-решение подойдет как для крупных корпораций, которые стремятся оптимизировать нагрузку на инфраструктуру, так и для небольших компаний, ограниченных в ресурсах.

Открытый софт

Компания «Яндекс» выложила в открытый доступ исходный код инструмента Perforator, который поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Perforator – инструмента, который помогает бизнесу оптимизировать расходы на обслуживание своих серверов. ИТ-решение помогает оптимизировать код, анализируя работу приложений на сервере в реальном времени. Используя его, разработчики могут увидеть, как распределяются ресурсы серверов и какие программы расходуют их больше всего. Perforator не нарушает требования информационной безопасности (ИБ), вся информация о коде остается внутри компании. Как сообщили CNews в компании «Яндекс», технология не требует значительных ресурсов для работы, не влияет на работу программ и подойдет как для больших корпораций, так и для стартапов.

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«Яндекс»
«Яндекс» представил бизнесу способ сокращения расходов на серверы

«Мы выложили код Perforator в открытый доступ, так как верим в важность обмена экспертизой с ИТ-сообществом и хотим давать дополнительные возможности бизнесам и разработчикам. Также мы планируем и дальше развивать ИТ-инструмент. Например, улучшим его взаимодействие с популярными языками программирования, такими как Python и Java, и добавим инструменты для интеграции Perforator с решениями, которые автоматически оптимизируют код», - сказал технический директор «Яндекс Поиска» Алексей Гусаков.

В «Яндекс» уточнили CNews, что компания-разработчик уже использует Perforator для мониторинга нагрузки серверов и оптимизации работы своих крупнейших ИТ-сервисов, например, «Поиска» и «Рекламы». По данным «Яндекс», использование Perforator может снизить затраты на обслуживание серверов до 20%.

Все открытые ИТ-решения от «Яндекс» доступны на отдельной странице. Исходный код Perforator можно найти на GitHub.

Другие решения от «Яндекс»

Это не первый ИТ-инструмент, который «Яндекс» выложил в открытый доступ. Компания постоянно разрабатывает новые решения, развивая науку и сообщества открытого программного обеспечения (ПО). Ранее представители компании-разработчика выложили в открытый доступ YaFSDP - инструмент для ускорения обучения больших языковых моделей.

Как ранее писал CNews, ИТ-холдинг «Яндекс» в феврале 2025 г. планирует предоставить сторонним разработчикам доступ к своей платформе SourceCraft (т.е. это аналог сервиса GitLab) в режиме технического превью. Сама платформа включает ИТ-инструменты для непрерывной интеграции и развертывания, безопасной разработки, аудита, мониторинга проектов.

«Платформа SourceCraft включает ИТ-инструменты для непрерывной интеграции и развертывания, безопасной разработки, аудита, мониторинга проектов. В частности, SourceCraft предлагает систему контроля версий и хостинг кода, а также службу автоматического развертывания проекта CI/CD», - заявили в пресс-службе «Яндекс».

Первым компонентом SourceCraft станет Yandex Code Assistant, который на базе нейронных сетей сгенерирует наиболее вероятное продолжение кода по его фрагменту для ИТ-разработчика. С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) Yandex Code Assistant способен по фрагменту кода генерировать наиболее вероятное продолжение. ИИ-помощник опробовали тысячи разработчиков «Яндекс», 60% из которых стали постоянными пользователями. В 95% случаев продолжение кода в Yandex Code Assistant генерируется в пределах 400 миллисекунд, что позволяет программистам при использовании ИТ-сервиса писать код в комфортном темпе. Сам сервис совместим с популярными редакторами кода и поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие.

Отечественные ИТ-решения

Две трети ПО в стране, которые компании используют для внедрения и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ), произведено в России. Такие данные приводятся в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященном ИИ. В исследовании участвовали более 2,3 тыс. компаний в различных отраслях экономики.

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Цифровизация

Как распределяются траты компаний на ИИ: 32% - приобретение машин и оборудования; 17% - покупка ПО; 51% - другие расходы.

Доля российского оборудования и ПО для ИИ в закупках: ПО - 67% российских решений; оборудование и машины - 14% российских ИТ-решений.

Больше половины затрат на внедрение и использование ИИ-технологий приходится на собственные средства компаний, 22% - обеспечивается за счет государства, еще 22% - за счет заемных средств. При этом финансированием из федерального бюджета чаще пользуются крупные ИТ-компании, создающие масштабные проекты в ИИ-области. Средний и малый бизнес чаще получает поддержку со стороны регионов - небольшие компании находятся в фокусе внимания местных властей.

Антон Денисенко

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