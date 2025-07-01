«Яндекс» обнулил цены на большинство функций нейросети «Алиса»

Владельцы «Яндекс» отменили ежемесячную плату за использование нейронной сети «Чат с Алисой» на базе YandexGPT 5 Pro, ведь ранее доступ к ней стоил 100 руб. в месяц. В бесплатной версии теперь доступен режим рассуждений, поиск по нескольким источникам, работа с файлами .pdf, .txt, .doc и .docx, а также генерация изображений на обновленной модели YandexART.

Открыт бесплатный доступ

Владельцы «Яндекс» отменили плату за большинство функций нейронной сети «Алиса», об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В компании рассчитывают, что это позволит переманить пользователей иностранных ИТ-инструментов и привлечь новых пользователей еще не освоивших технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Нейронная сеть YandexGPT 5 Pro позволяет создавать тексты разных стилей и форматов, генерировать изображения, работать с файлами. До 1 июля 2025 г. за доступ к этой версии бралась плата в 100 руб. в месяц.

Пользователям стал бесплатно доступен режим рассуждений для решения сложных задач, а также возможность работы с файлами в форматах .pdf, .txt, .doc и .docx на веб-платформах. Кроме того, поддерживается генерация изображений на улучшенной модели YandexART 2.5. Нейронная сеть функционирует на русском и английском языках.

«Яндекс» Большинство функций нейросети «Алиса» от «Яндекса» стали бесплатными

В будущем компания рассматривает различные способы монетизации, как по подписочной, так и по рекламной модели, сообщил глава «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Валерий Стромов.

Представитель «Яндекса» сообщил, что платная версия YandexGPT 5 Pro сохранится и будет включать дополнительные функции: персонализированное общение, диалоговый тренажер английского языка, умную камеру и доступ к самым мощным нейронным сетям компании «Яндекс» без ограничений, даже в периоды пиковой нагрузки.

Функции нейронной сети в бесплатной версии

Мощная языковая модель «Яндекса» позволяет создавать тексты различных стилей и форматов, писать код, решать математические задачи и выполнять другие задания. Она объясняет сложные темы простыми словами, помогает освоить новые области и предлагает идеи. При активации функции поиска модель использует не только свои знания, но и данные из интернета, указывая источники, на которых основан ответ. Со слов разработчиков, обновленная модель лучше отвечает на вопросы и обладает более глубокими знаниями о мире благодаря увеличенному и качественно улучшенному обучающему датасету т.е. структурированному набору данных, а также измененному процессу обучения фактам. По результатам слепого сравнения Side by Side (SBS), новая версия в 65% случаев превосходит предыдущую, а количество уклонений от ответа сократилось почти на треть. В периоды пиковой нагрузки может использоваться облегченная версия модели, что будет отображаться в интерфейсе.

В режиме рассуждений нейронная сеть «Алиса» решает задачи пошагово, выстраивая логическую цепочку, которую можно наблюдать в реальном времени. Это позволяет понять, как нейронная сеть пришла к выводам, и рассмотреть возможные подходы к решению задачи самостоятельно. Режим полезен для сложных задач, таких как составление бизнес-плана или оценка инвестиционного проекта. Для сравнения данных «Алиса» может представить ответ в виде таблицы по запросу пользователя.

«Яндекс» «Алиса» управляет компьютером

В чате с «Алисой» теперь доступна безлимитная генерация изображений, которые можно скачать для использования в социальных сетях или презентациях. Функция работает на базе обновленной модели YandexART 2.5, которая обеспечивает более высокое качество изображений и меньшее количество дефектов по сравнению с предыдущей версией.

В чат с «Алисой» можно загружать файлы в форматах .pdf, .txt, .doc и .docx. Нейронная сеть с 1 июля 2025 г. способна отвечать на вопросы по содержанию, анализировать данные или создавать краткий пересказ. Например, можно загрузить ответы респондентов, чтобы «Алиса» составила отчет, или передать научную статью для подготовки конспекта или глоссария.

Функции нейронной сети в платной версии

Опция «Про» для «Алисы» получила обновление: подписчикам доступна функция персонализированного общения. Нейронная сеть учитывает информацию из диалогов — интересы, любимую кухню, имя питомца «—Алиса, напомни жене купить корм коту! — Нашему Мурзику? —Хорошо, я напомню завтра Алине купить корм для Мурзика» и т.д. Для персонализированных ответов нужно авторизоваться в «Яндексе» или сказать на умной колонке или ТВ Станции: «Алиса, давай познакомимся».

Live-режим, использующий мультимодальную модель «Яндекса» (VLM), по-прежнему доступен только подписчикам с «Про». В этом режиме пользователи могут задавать вопросы об объектах, на которые направлена камера смартфона. Например, при наведении на потолочное крепление и вопросе о том, как повесить люстру, «Алиса» предоставит пошаговую инструкцию, учитывающую тип крепления.

С 1 июля 2025 г. в рамках опции «Про» подписчикам доступны развивающие квесты и задания для детей, функция виртуальной няни и онлайн-тренажер для практики английского языка. Тренажер активируется на умных устройствах или в чате командой «Алиса, давай практиковать английский». Все диалоги в чате сохраняются в удобных папках.

Конкуренция за пользователей

Среди мировых лидеров по числу пользователей и качеству генераций — модели GPT-4o (OpenAI), Claude 3.5 Sonnet (Anthropic), Qwen Max (Alibaba) и R1 (DeepSeek). Некоторые из них, включая DeepSeek, используют open-source подход, предоставляя бесплатный доступ к софту с открытым исходным кодом, который можно адаптировать и улучшать. Аналогичную стратегию применяют лидеры европейского рынка, такие как французский стартап Mistral.

Генеральный директор VisionLabs (дочерняя компания МТС) Дмитрий Марков считает, что для конкуренции с бесплатной и высококачественной китайской моделью DeepSeek необходимо также предоставлять бесплатный доступ к нейронным сетям. Популярность DeepSeek обусловлена не только качеством, но и простотой доступа. По его мнению, если пользователи привыкнут к DeepSeek, переключить их на другие ИТ-платформы в будущем будет значительно сложнее. При этом он отметил, что у российских нейросетей для бизнеса есть уникальное преимущество: они лучше иностранных справляются с рядом конкретных прикладных задач, потому что обучены на определенных данных. Кроме того, по его словам, расширить аудиторию сервиса «Яндексу» могут помочь совместимость с популярными ИТ-сервисами и надежность хранения данных, учитывая, что ИТ-сервисами компании «Яндекс» пользуются многие россияне.

Конкурировать с западными ИТ-решениями непросто, соглашается с журналистами РБК директор по Data Science «Авито» Константин Мягких, у крупных глобальных игроков мощнее модели и больше ресурсов, но российские лучше понимают локальный контекст, язык и могут быстрее запускать реально работающие сценарии.

При этом представитель «Яндекса» отметил CNews, что мощностей их ИТ-инфраструктуры достаточно для резкого роста пользователей в июле 2025 г., но если нагрузка будет чрезмерная, «Алиса» будет отвечать с помощью более простой модели Yandex GPT 5 Lite. Он подчеркнул, что это решение служит преимуществом нейронной сети в сравнении с DeepSeek, который в пиковые нагрузки может не отвечать.