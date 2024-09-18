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Частные телеграм-каналы смогут зарабатывать на рекламе с «Яндексом»

Теперь владельцы каналов, на которые можно подписаться только по ссылке-приглашению, могут получать доход с «Рекламной сетью Яндекса». Для рекламодателей обновление расширит инвентарь в Telegram и позволит продвигаться в каналах с эксклюзивным контентом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь монетизацию от «Яндекса» могут подключить не только публичные, но и частные (приватные) телеграм-каналы с аудиторией от двух тыс. подписчиков. Владельцы каналов часто создают авторский контент, открывая доступ к нему только по специальным ссылкам. Это помогает собрать в канале более заинтересованную аудиторию и защититься от ботов.

Все телеграм-каналы, сотрудничающие с «Рекламной сетью Яндекса», проходят строгую модерацию. Рекламодатели, чьи объявления будут показаны в частных каналах, смогут посмотреть их контент и оценить вовлеченность подписчиков.

Объявления в частных каналах, как и в публичных, выглядят как обычный пост с картинкой или видео и ссылкой — например, на сайт рекламируемого продукта. Все посты автоматически маркируются, а данные о рекламе в соответствии с законом передаются в ЕРИР.

Рекламные посты подбирают нейросети с учетом тематики и географии канала, а публикует их бот «Яндекса». Владелец канала может настроить частоту, время и дни недели, когда реклама появится в канале.

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Сегодня с «Рекламной сетью Яндекса» сотрудничают более восьми тыс. каналов из России, Беларуси и Узбекистана. С начала тестирования инструмента в июле 2023 г. телеграмм-каналы заработали с «Яндексом» один млрд руб.

«Монетизация частных каналов позволит существенно расширить инвентарь РСЯ в Telegram. По оценкам аналитиков, до 25% подписчиков телеграмм-каналов приходится именно на частные каналы. Аудитория таких каналов считается более качественной, что подтверждает большой интерес рекламодателей к размещению в частных каналах», — сказал руководитель службы разработки рекламных продуктов и инвентаря «Яндекс Рекламы» Антон Скорняков.

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