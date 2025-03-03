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Малявин Денис
|03.03.2025
|«Яндекс» представил новый формат таргетированной рекламы в «Картах» 1
|16.10.2023
|Три новых премиальных формата рекламы появились в геосервисах «Яндекса» 1
Малявин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7453 1
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