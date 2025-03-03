«Яндекс» представил новый формат таргетированной рекламы в «Картах»

«Яндекс» представил новый формат рекламы на «Картах», который сочетает в себе сразу несколько видов размещения и помогает акцентировать внимание на организации на всем пути следования по маршруту.

Он позволяет выбрать один из сценариев и рассказать о своем бизнесе или специальных предложениях пользователю, пока тот движется по маршруту. Доступно брендирование маршрутов к организациям в рубрике (например: кафе, ресторан; автосервис, услуги и т.д.) и группе рубрик, востребованных бизнесом, или брендирование маршрутов по пути в конкретную организацию с возможностью показа в выбранном регионе.

Такой вид рекламного размещения сочетает в себе сразу три заметных механики внутри одной кампании: отображение меток с рекламной информацией на карте, виртуальные билборды, которые появляются на маршруте пользователя во время движения, и рекламные баннеры, отображаемые при построении маршрута и при остановке. Рекламодатель может выбрать один или несколько из перечисленных форматов при заведении рекламной кампании, чтобы обеспечить присутствие бренда на всем протяжении маршрута. При этом стоимость размещения остается фиксированной и не зависит от числа выбранных форматов. Рекламные форматы не мешают движению и не перекрывают маршрут.

«Точечное присутствие на «Картах» способно решить не все задачи крупного бизнеса. Мы предлагаем многоступенчатое решение, которое взаимодействует с аудиторией с помощью разных форматов внутри одной кампании – примером такого взаимодействия как раз и является формат брендированного маршрута. По результатам тестирования, организации получали более 30% прироста к открытию карточек, до 47% дополнительных построений маршрутов до организации и до 49% дополнительных переходов на сайт», – отметил Денис Малявин, руководитель направления «Геореклама» в «Яндексе».

Запуск такого способа продвижения обеспечивает приоритетность рекламодателя на маршруте: после старта показов в течение 3 часов пользователю будет показываться реклама только одного рекламодателя. Оплата размещения осуществляется по новой модели «оплаты фиксированной суммы за маршрут» (CPR), на котором состоялся хотя бы один показ любого рекламного формата.

Запустить рекламную кампанию в формате брендированного маршрута можно самостоятельно через кабинет геомедийной рекламы.