Три новых премиальных формата рекламы появились в геосервисах «Яндекса»

Рекламодателям доступны сразу три новых премиальных формата в «Картах» и «Навигаторе»: премиум-билборд по маршруту в геосервисах, баннер в геосервисах со сторис и премиум-баннер при построении маршрута. Все они помогут брендам не только повысить узнаваемость и выделиться среди конкурентов, но и интерактивно взаимодействовать с аудиторией. Новые геомедийные форматы помогут рассказать о компании пользователям, которые находятся в пути или планируют маршрут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Премиум-билборд по маршруту в геосервисах привлечет внимание пользователей в приложениях «Яндекс карты» и «Навигатор» благодаря кастомизированной 3D-модели на карте, которая органично вписывается в приложение. Формат может быть представлен не только стандартными логотипами, но и в виде флагманских продуктов, визуализированных образов главных ценностей бренда или желаний пользователей. Например, в виде кофейной чашки с булочкой, самокатов или подарков — такие 3D-модели рекламодатели уже размещали в тестовых кампаниях. Это самый заметный рекламный формат в геосервисах — согласно первым тестам кликабельность премиум-формата до трех раз выше, чем у стандартного билборда по маршруту.

Баннер в геосервисах со сторис появляется на экране во время остановки автомобиля — так он не отвлекает пользователя от дороги. По клику на рекламу открывается сторис с дополнительной информацией о продукте или услуге с возможностью перехода на сайт компании.

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Премиум-баннер при построении маршрута показывается в «Навигаторе». Кликнув на объявление, пользователь может перейти напрямую на сайт в браузере, открыть сайт внутри приложения, посмотреть сторис рекламодателя или фуллскрин-баннер — и уже там более подробно изучить предложение.

«Реклама в “Яндекс картах” и “Навигаторе” — это возможность нативно встроиться в пользовательский сценарий — геосервисы «всегда в кармане» и ежедневно помогают решать повседневные задачи аудитории. С их помощью люди ищут нужный магазин, заправку или парикмахерскую. По данным Ipsos, 97% респондентов хотя бы раз использовали геосервисы за последний месяц, при этом 86% опрошенных отдают предпочтение сервисам «Яндекса». Такая активность пользователей — отличная возможность для бизнеса построить контакт с платежеспособной аудиторией, запомниться и помочь решить задачи как в моменте, так и в более долгосрочном плане, а новые форматы позволят достигнуть этих целей еще быстрее и эффективнее», — сказал Денис Малявин, руководитель геомедийной рекламы в «Яндексе».