Огай Антон
УПОМИНАНИЯ
|07.08.2025
|«Яндекс» объединит площадки ритейлеров в единую рекламную сеть 1
|22.10.2024
|«Яндекс» представил платформу для запуска ритейл-медиа на базе Adfox 1
Огай Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7973 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 143 1
