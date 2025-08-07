«Яндекс» объединит площадки ритейлеров в единую рекламную сеть

«Яндекс» объединит онлайн- и офлайн-инвентарь ведущих российских ритейлеров в рамках одной рекламной платформы — «Яндекс Ритейл Медиа». Ритейлеры получат возможность монетизировать трафик и зарабатывать на продвижении товаров, которые продаются в интернет-магазинах. Производители и поставщики смогут запускать в «Директе» кампании одновременно на нескольких площадках ритейлеров и анализировать эффективность продвижения по единой методологии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

«Яндекс» расширяет возможности рекламной платформы для развития ритейл-медиа. В новом партнерском интерфейсе платформы ритейлеры могут запустить несколько форматов рекламной монетизации без затрат на разработку собственного решения. «Яндекс Ритейл Медиа» позволяет управлять размещением прямой рекламы от брендов и агентств, а также продвижением товаров, которые продаются на площадках ритейлеров. Кроме того, теперь ритейлеры могут зарабатывать на показах объявлений от «Рекламной сети Яндекса», как с переходами внутри магазина (click-in), так и с выходом на внешние сайты (click-out). Всеми кампаниями можно управлять из одного интерфейса и использовать для них одни и те же рекламные блоки. При этом платформа позволяет кастомизировать внешний вид блоков под стиль интернет-магазина.

Если у ритейлера несколько интернет-магазинов и приложений, он может управлять их монетизацией в одном интерфейсе. Все магазины могут быть объединены по товарной базе и географии складов.

Рекламные технологии «Яндекса» позволяют гибко настраивать кампании. Ритейлеры могут персонализировать прямую рекламу на своих площадках с помощью интеграции с сегментами «Яндекс Аудиторий». Для продвижения товаров на сайтах используются нейротехнологии «Яндекс Рекламы», доказавшие свою эффективность на «Поиске». Оценить результаты кампаний поможет детальная аналитика в реальном времени.

«Яндекс» планирует объединить на платформе маркетинговые возможности ведущих российских ритейлеров. В режиме закрытого бета-тестирования производители и поставщики уже могут запускать мультиканальные кампании в интернет-магазинах и приложениях партнеров платформы, а также на цифровых экранах в витринах торговых точек. Осенью 2025 г. появится возможность управлять кампаниями на инвентаре ритейлеров прямо из интерфейса «Директа». Среди первых партнеров «Яндекс Ритейл Медиа» в сегменте наружной рекламы такие компании, как «Магнит», «Дикси», розничная сеть «Мираторг», «Комус», в онлайн-сегменте — АСНА, Exist, Emex и др.

«Технологии «Яндекса» позволяют объединить онлайн- и офлайн-ресурсы ритейлеров и превратить ритейл-медиа в эффективный канал для продвижения. Доступ к премиальному инвентарю позволит производителям и поставщикам увеличивать продажи и повышать узнаваемость», — сказал руководитель партнерских сервисов «Яндекс Рекламы» Антон Огай.