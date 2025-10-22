Разделы

Третьяков Алексей


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Первый в России тандемный трехквадрупольный масс-спектрометр прошел государственные испытания 1
27.08.2024 МТС запустила аудиогид по древнейшему городу Тверской области 1
16.06.2014 «Яндекс» покупает легендарный портал Auto.ru 1
12.03.2012 «Яндекс» пустил корни в Швейцарии 1
23.06.2011 «Яндекс» и «Рамблер» стали партнерами 1
17.06.2011 Аркадий Волож сбрил усы 1
30.05.2011 Рейтинг CNews: Новые миллионеры Рунета 1
24.05.2011 «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА 1
25.05.2010 «Яндекс» открыл офис продаж в Новосибирске 1
01.02.2010 Оборот «Яндекса» на Украине за год вырос на 34,5% 1
01.02.2010 Выручка "Яндекс" впервые сократилась 1
18.03.2009 «Яндекс» открыл офис продаж в Екатеринбурге 1
18.02.2009 eTarget-2009 утвердил докладчиков 1
03.02.2009 Россия: рекламные деньги перетекают в онлайн 1
14.04.2008 «Мосводоканал» внедряет ERP-систему Oracle E-Business Suite 1
18.03.2005 Рунет: объем поисковой рекламы утроился 1

Yandex - Яндекс 8256 13
VK - Mail.ru Group 3516 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 955 4
Google LLC 12161 4
Avito - Internest - Интернест 9 1
Яндекс Украина 17 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1691 1
Ланит - Comptek - Комптек 198 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 528 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13933 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2757 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1963 3
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 42 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
101Hotels.com 456 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7990 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2969 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1140 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1333 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1595 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 146 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 279 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 163 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Мосводоканал МГУП 67 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Tiger Global Management 44 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 114 1
AdWatch Isobar 44 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
IAB - Internet Advertising Bureau 24 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4746 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3039 5
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 205 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5069 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7952 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1946 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5565 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21781 1
Аксессуары 4075 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9488 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 67 1
Управляемость - Manageability 1899 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3069 1
Управление финансами - Financial management 631 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12866 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14904 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1064 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9573 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11177 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5638 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4234 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2804 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56192 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25398 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 319 4
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 86 1
МТС по Торопцу - Городские легенды Торопца 1 1
Яндекс.Авто 46 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 602 1
Baidu 289 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 92 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 244 1
МТС Big Data 306 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Мазуров Алексей 4 4
Волож Аркадий 258 4
Иванов Дмитрий 99 3
Сегалович Илья 41 3
Богуславский Леонид 38 2
Басов Алексей 115 2
Фадеев Михаил 56 2
Маслов Михаил 13 2
Ломизе Евгений 10 1
Забровская Алла 10 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Терехов Антон 7 1
Иващеева Елена 9 1
Семенов Юрий 10 1
Ткачук Тарас 5 1
Таций Виталий 4 1
Труфанов Михаил 2 1
Бондаренко Алексей 28 1
Винчер Михаил 4 1
Коробейникова Ксения 2 1
Фингер Грегори 13 1
Ковалев Роман 2 1
Boarchardt Debra - Боарчардт Дебра 1 1
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 1
Соколова Людмила 1 1
Глинка Ксения 1 1
Артамонова Анна 183 1
Тиньков Олег 48 1
Суханов Дмитрий 12 1
Петренко Сергей 26 1
Ишунькина Инесса 3 1
Каплун Герман 55 1
Овчинников Борис 129 1
Исаев Владимир 15 1
Менькова Татьяна 62 1
Чернышов Андрей 15 1
Путин Владимир 3322 1
Усманов Алишер 303 1
Мильнер Юрий 136 1
Волошин Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53228 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18392 2
Украина 7758 2
Нидерланды 3614 2
Европа 24568 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец 7 1
Казахстан - Республика 5763 1
Беларусь - Белоруссия 5990 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4228 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2530 1
Россия - СФО - Новосибирск 4600 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14439 1
Турция - Турецкая республика 2471 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2640 1
Швейцария - Цюрих 271 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17994 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8008 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 1
Россия - СЗФО - Псковская область 665 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 518 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1621 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 647 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50740 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3628 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2048 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5223 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2138 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6461 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3335 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20083 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5815 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4876 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8264 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17212 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6867 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2910 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 963 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 290 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5205 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6159 1
Английский язык 6847 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11349 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11619 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3669 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5328 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11383 1
Bloomberg 1379 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5998 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1061 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8322 1
comScore 379 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
