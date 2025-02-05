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Россия ЦФО Тверская область Торопецкий округ Торопец

Россия - ЦФО - Тверская область - Торопецкий округ - Торопец


05.02.2025 «МегаФон» подготовил интернет к дачному сезону 1
27.08.2024 МТС запустила аудиогид по древнейшему городу Тверской области 4
22.02.2024 «МегаФон» разогнал интернет в 5 райцентрах Тверской области 2
15.01.2014 «Тверьуниверсалбанк» подключился к системе «Юнистрим» 1
27.07.2011 «Билайн» модернизировал сеть в Тверской области 1
12.07.2011 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Центральном регионе 1
12.07.2011 МТС обновит сеть в Твери 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 2
МегаФон 8883 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 2
Huawei 3942 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 4 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 997 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8207 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7697 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3428 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6455 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 410 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4675 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24204 1
МПС - Международные платежные системы 144 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10540 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
МТС по Торопцу - Городские легенды Торопца 1 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 72 1
МТС Big Data 269 1
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Соколова Людмила 1 1
Окинча Дмитрий 3 1
Семенов Юрий 10 1
Третьяков Алексей 15 1
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Глинка Ксения 1 1
Пальчун Кирилл 56 1
Марьясов Игорь 35 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 622 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 23 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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