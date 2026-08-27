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Россия ЦФО Брянская область Клинцовский район Клинцы Павличи

Россия - ЦФО - Брянская область - Клинцовский район - Клинцы - Павличи

СОБЫТИЯ


27.08.2026 Инженеры «МегаФона» разогнали мобильный интернет у родников в Клинцах 1
06.08.2025 Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов 1
21.02.2025 Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области 1
31.05.2024 МТС запустила LTE в брянской Суземке 2
30.05.2024 МТС прокачала связь в брянском Сураже 1
19.04.2024 МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском 2
05.04.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Беларусь» 2
27.03.2024 МТС прокачала связь на участке федеральной трассы «Брянск-Смоленск» 2
29.02.2024 МТС добавила «голоса» федеральной трассе «Брянск-Беларусь» 4
31.01.2024 В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России 1
10.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет на вокзалах Унечи 1
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области 1
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 2
03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 2
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
16.09.2013 «Билайн» улучшил покрытие сети 3G в Брянской области 2
14.06.2013 «Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
12.07.2011 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Центральном регионе 1

Публикаций - 20, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 9
МегаФон 10814 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 4
ФОРС - Центр разработки 705 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9578 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3730 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18111 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4477 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26401 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10234 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7554 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6270 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29764 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2238 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2749 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13003 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3286 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9811 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1159 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11862 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3604 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4574 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7176 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2296 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1317 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 342 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 342 1
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