МТС прокачала связь в двух магистральных поселках под Брянском

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Брянском районе. В результате установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% в поселках Новые Дарковичи и Свень-Транспортная. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила в поселках дополнительное телеком-оборудование, которое позволило увеличить скорость мобильного интернета и усилить «голос» не только в центре населенных пунктов, но и в радиусе до четырех километров. В Новых Дарковичах скоростным мобильным интернетом могут пользоваться не только почти 2000 местных жителей, а также водители и пассажиры, проезжающие по трассе Брянск-Киров. Они теперь могут загружать привычные приложения и интернет-ресурсы, следить за дорожной обстановкой, а грузоперевозчики - координироваться с логистическими подразделениями по доставке и разгрузке машин.

Телеком-инфраструктура МТС также дает возможность внедрять на прилегающих к Брянску территориях современные цифровые продукты – интеллектуальное видеонаблюдение, обеспечивающее безопасность движения и контроль за состоянием объектов, сервисы удаленного мониторинга транспорта и оборудования, работающие на базе интернета вещей.

В поселке Свень-Транспортная, которое находится в 3 километрах к югу от Брянска, цифровыми сервисами на высокой скорости могут пользоваться более 700 местных жителей. Поселок расположен на железнодорожной станции Свень на линии Брянск—Гомель, по которой в регулярном режиме курсирует поезд Адлер — Минск. Новое оборудование также разгрузит сеть в районе вокзала Брянск-Орловский и на разъездах Восточный Парк и Западный Пост. Пассажиры в пути могут смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, бронировать отели и экскурсии на южных морских курортах.

«В Брянской области с началом теплого сезона активизировался транспортный трафик. Связь в дороге – это всегда безопасность, комфорт для пассажиров и контроль логистики для грузоперевозок. В обоих поселках расположены места ожидания пассажирского транспорта, предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом и мобильным интернетом», – сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

В марте 2024 г. МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи в районе села Павличи Клинцовского района и увеличила скорость мобильного интернета по трассе А240 «Брянск-Беларусь» в селах Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 километров, а также на трассах «Брянск-Смоленск» в районе деревни Молотино и «Брянск-Белоруссия» в районе Добруни.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.