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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Брянская область Стародубский округ Стародуб

Россия - ЦФО - Брянская область - Стародубский округ - Стародуб


21.02.2025 Интернет от «МегаФона» поможет учиться онлайн тысячам школьникам Брянской области 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 1
10.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет на вокзалах Унечи 3
04.08.2023 «Мегафон» обеспечил высокоскоростным интернетом 11 сел Брянской области 2
16.06.2023 МТС оцифровала «хрустальный» город 1
03.05.2023 «Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области 1
21.04.2023 В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тыс. человек 1
01.04.2021 МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области 1
21.08.2014 Оптоволоконная линия связи «МегаФона» соединила восточные районы острова Сахалин 1
14.06.2013 «Билайн» увеличил скорости мобильного интернета в Брянской области 1
21.04.2004 "Дальсвязь" модернизирует телефонную сеть в на Сахалине 1
30.07.2003 "Дальсвязь" переводит телефонную связь на Сахалине на "цифру" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 5
МегаФон 8947 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7787 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16014 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8275 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3462 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21279 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6633 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9393 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24590 2
Пропускная способность - Bandwidth 1754 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2929 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7410 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1491 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8073 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1001 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3007 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1790 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11672 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1006 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 653 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3750 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1633 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 242 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2733 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10811 1
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