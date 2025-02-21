Россия ЦФО Брянская область Стародубский округ Стародуб
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 199 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Митькин Максим 34 3
|Фомин Дмитрий 24 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Стак Александр 27 1
|Данкевич Евгений 9 1
|Ветрова Мария 9 1
|Ковалев Иван 4 1
|Вольнова Евгения 1 1
|Просвиркина Елена 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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