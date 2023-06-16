МТС оцифровала «хрустальный» город

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в городе Дятьково Брянской области на 30%. За счет установки нового оборудования жители и гости города могут пользоваться современными цифровыми сервисами, в том числе с помощью навигационных систем добраться до знаменитого Музея дятьковского хрусталя и к единственному в мире храму с хрустальным иконостасом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным интернетом теперь обеспечен центральный район Дятьково, где находится единственный в мире храм с хрустальным иконостасом работы Заслуженного художника России Евгении Вольновой.

Также МТС «прокачала» сеть в районе Дятьковского хрустального завода и Музея дятьковского хрусталя. В музее собрано более 12 тыс. экспонатов, среди них самая крупная в России коллекция авторских произведений художников советского периода.

«Есть такое выражение «если вас нет в сети, значит для остального мира вы не познаны». Модернизируя оборудование в городах и селах Брянской области, мы увеличиваем их туристическую привлекательность, в том числе в виртуальном формате. С Музеем дятьковского хрусталя можно познакомиться с помощью прекрасных 3D-экскурсий и видовых фильмов, показывающих выставочные залы и завод. Посмотрев их, многие захотят побывать в Дятьково и смогут сделать это даже без чьей-то помощи: навигационные системы и цифровые сервисы работают как в городе, так и на пути к нему. А музей и завод могут устанавливать беспроводные приборы климат-контроля «Цельсиум», системы видеонаблюдения, автоматические датчики учета электричества, воды и тепла, и другие умные технологии, работающие на сети МТС», – сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

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Также к летнему сезону МТС модернизировала сеть в городах Клинцы и Чемерна Клинцовского района, Севске, Мглине, Стародубе, в поселках Суземка, Комаричи, селах Бережок Карачевского района, Добрунь, Отрадное и Свень Брянского района, Березина и Найтоповичи, Унечского района, в рабочих поселках Белые Берега и Радица – Крыловка под Брянском и на федеральной трассе Брянск-Красный Камень.