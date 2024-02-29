МТС добавила «голоса» федеральной трассе «Брянск-Беларусь»

Завершился очередной этап модернизации сети на федеральной автомобильной трассе А240 «Брянск-Беларусь». В результате установки дополнительного телеком-оборудования в селе Павличи Клинцовского района качество связи МТС выросло на трассе, предназначенной для пассажирских и грузовых перевозок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила в Павличах дополнительное телеком-оборудование, которое позволило улучшить покрытие и усилить «голос». Бесшовное голосовое покрытие получил участок автодороги на стыке Унечского и Клинцовского районов между населенными пунктами Лыщичи-Овсеенков с охватом притрассовых сел Сурецкий Муравей, Замаранье, Брянкустичи и сами Павличи. В общей сложности, в них проживает более 1,5 тыс. человек.

«В Брянской области обеспечение непрерывного покрытия на трассах — одна из первоочередных задач, потому что между нашим регионом и Республикой Беларусь перевозится сельскохозяйственная продукция, техника и другие товары, которые транзитом следуют в Москву и по другим направлениям. И трафик по главной автотрассе только растет. Связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики. В населенных пунктах по трассе А240 расположены предприятия автосервиса, АЗС, придорожные кафе и места отдыха, которые также теперь обеспечены уверенным голосовым сигналом», — сказал директор филиала МТС в Брянской области Максим Митькин.

Ранее МТС в Брянской области провела модернизацию с улучшением качества голосовой связи и мобильного интернета по трассе А240 в селах Добрунь, Выгоничи, Почеп и Найтоповичи, обеспечив стабильным покрытием участок автодороги на протяжении 140 км.