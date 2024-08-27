МТС запустила аудиогид по древнейшему городу Тверской области

МТС объявила о запуске цифрового аудиогида по одному из старейших городов Верхневолжья – Торопцу. К 950-летнему юбилею города туристы и местные жители получили возможность познакомиться с историей и достопримечательностями Торопца в формате бесплатной аудиоэкскурсии. Виртуальный путеводитель МТС по Торопцу доступен абонентам любых операторов в приложении «МТС Live».

Торопец – один из самых западных городов России, основанный раньше Москвы и Твери и расположенный на старинном торговом пути «из варяг в греки». Путешественники приезжают сюда, чтобы увидеть уцелевшие крепостные укрепления – насыпные валы, которые когда-то считались самыми высокими во всей средневековой Европе и с которых сейчас открывается панорамный вид на озеро Соломено. Торопец привлекает любителей архитектуры и истории сохранившимися образцами торопецкого барокко, храмами и купеческими особняками, знаменитыми пирогами с брусникой и необычными музейными экспозициями.

Аудиогид от МТС расскажет жителям и гостям города истории о торопецких красавицах, для которых ведрами добывался речной жемчуг, о легендарном дубе Александра Невского, посаженном молодым князем и его женой сразу после венчания в окрестностях Торопца, об известном уроженце города Юрии Семенове, создателе орбитальной станции «Мир» и корабля-ракетоплана «Буран». Пешеходный маршрут, по которому можно пройти в сопровождении цифрового экскурсовода, включает в себя около 30 точек, среди которых Красный остров, Корсунско - Богородицкий собор, памятник Учителю, воссозданные башни Торопецкого кремля и другие туристические «визитные карточки» Торопца. Продолжительность аудиоэкскурсии составляет около часа.

Гид создавался МТС совместно с министерством туризма и министерством культуры Тверской области. Автором текстов является главный библиотекарь Тверской областной библиотеки им. Горького, аттестованный экскурсовод Людмила Соколова. Озвучили аудиогид министр культуры Тверской области, актриса, общественный деятель Ксения Глинка и тверской гид, историк средневековья, автор просветительского канала «Энциклопедист» Алексей Третьяков.

«Тверская область регулярно попадает на верхние строчки туристических рейтингов и привлекает множество туристов. Торопец в этом плане город притягательный: здесь можно полюбоваться на живописную природу Верхней Волги, своими глазами увидеть остатки древней крепости и с комфортом разместиться в современном отеле. Спланировать и разнообразить отдых помогут цифровые помощники – бесплатный аудиогид МТС «Городские легенды Торопца, доступный абонентам всех мобильных операторов, сервис «МТС Travel», где можно забронировать жилье и купить билеты, и другие продукты нашей экосистемы», – сказал директор МТС в Тверской области Дмитрий Окинча.

По данным Big Data МТС, чаще всего в Тверскую область приезжают путешественники из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а вот в Торопец – помимо обеих столиц, еще и из Псковской и Смоленской областей. Туристы предпочитают бывать в тверских местах в теплое время года, но за год начало сезона сдвинулось на апрель. Четверти всех приезжих хватает дня, чтобы обойти городские достопримечательности, чуть меньше остаются на второй день.

Чтобы воспользоваться цифровым аудиогидом, нужно скачать приложение «МТС Live» на свой смартфон и в разделе «онлайн» найти раздел «Городские легенды Торопца». Для удобства можно заранее полностью загрузить экскурсию на своё устройство.