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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мосин Владимир


18.03.2025 Экс-руководитель рекламных технологий «Сбера» и «Яндекса» возглавил платформу Telega.in 1
19.09.2019 В «Яндекс.Директе» появилась Indoor-реклама 1
02.04.2019 В «Директе» появилась реклама на главной странице «Яндекса» 1
18.03.2019 В «Яндекс.директе» появились аукционы на видео- и наружную рекламу 1
23.01.2018 «Яндекс.Директ» начал работать с медийной рекламой 1
11.08.2010 Оператор селективной рекламы «Соловей» запустил таргетинг на основе погоды 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мосин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7492 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4799 5
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 278 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1418 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 250 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 280 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12559 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7762 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 288 3
Яндекс.Дисплей 5 2
Avito - Internest - ADRiver 27 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 62 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 265 1
Яндекс.Аудитория 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 3
Казахстан - Республика 5586 1
Беларусь - Белоруссия 5747 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1561 3
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3514 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1820 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2287 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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