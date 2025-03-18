Экс-руководитель рекламных технологий «Сбера» и «Яндекса» возглавил платформу Telega.in

Платформа для автоматизации нативной рекламы в Telegram-каналах Telega.in объявила о назначении Владимира Мосина на пост генерального директора. В новой роли топ-менеджер будет отвечать за операционное управление деятельностью компании и развивать технологические продукты – решения для рекламодателей и владельцев каналов.

Владимир Мосин обладает более чем 17-летним опытом работы в индустрии digital-рекламы. В Telega.in он перешёл с поста руководителя рекламных технологий «Сбера», где за несколько лет его команда запустила и развивала платформу SberAds и собственный ОРД.

Ранее Владимир в течение 4 лет отвечал за развитие рекламных продуктов в «Яндексе», куда перешел с поста директора по инновациям AdRiver. Топ-менеджер окончил Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики в 2006 г.

«Для молодого рынка нативной рекламы в Telegram Telega.in является системообразующим сервисом. С 2017 г. платформе удалось стать лидирующей в своем сегменте, предоставив рекламодателям доступ к более чем 20 тыс. проверенных Telegram-каналов в 44 тематиках. Я рад присоединиться к амбициозной команде Telega.in в роли генерального директора. Уверен, что вместе мы сделаем продукты компании ещё лучше», – сказал Владимир Мосин.