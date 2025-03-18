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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ultimate Education Telega.in


18.03.2025 Экс-руководитель рекламных технологий «Сбера» и «Яндекса» возглавил платформу Telega.in 2
08.11.2024 Telega.in запустила сервис проверки блогеров на верификацию в РКН 1
16.07.2024 Инвестиционная компания Ultimate Capital стала владельцем маркетплейса нативной рекламы в Telegram – Telega.in 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Ultimate Education и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2069 2
Yandex - Яндекс 7492 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2915 1
Data monetization - Монетизация данных 1657 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11210 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2325 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
Кондратюк Андрей 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146260 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8125 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 176 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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