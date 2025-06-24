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Ultimate Education Telega.in Telega AI
Telega.in запустила Telega AI — интеллектуальную систему для персонализированного подбора Telegram-каналов и генерации рекламных постов. В его основе — нейросеть, обученная на десятках миллионов публикаций, включая более 2 миллионов размещений, проведенных через платформу. Telega AI за считанные секунды анализирует стиль, тематику, реакцию аудитории и эффективность прошлых нативных рекламных кампаний в разрезе каждого канала и использует эти знания для персонального подбора каналов для размещения рекламы.
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Telega.in запустила Telega AI — ИИ-агента для рекламы в Telegram -каналах 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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