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Ultimate Education Telega.in Telega AI


Telega.in запустила Telega AI — интеллектуальную систему для персонализированного подбора Telegram-каналов и генерации рекламных постов. В его основе — нейросеть, обученная на десятках миллионов публикаций, включая более 2 миллионов размещений, проведенных через платформу. Telega AI за считанные секунды анализирует стиль, тематику, реакцию аудитории и эффективность прошлых нативных рекламных кампаний в разрезе каждого канала и использует эти знания для персонального подбора каналов для размещения рекламы.

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Telega.in запустила Telega AI — ИИ-агента для рекламы в Telegram -каналах 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ultimate Education и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2258 1
Ultimate Education - Telega.in 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3438 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2524 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4932 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 259 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 543 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 96 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 800 1
Мосин Владимир 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 895 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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