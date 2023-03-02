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«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

Структура «Ростелекома» вынудила «дочку» «Ростеха» заплатить ей 20 млн руб. и отвертелась от кратно больших встречных претензий. Примечательно, что в длинной посреднической цепочке проблемного госпроекта структура «Ростелекома» была подрядчиком у «дочки» «Ростеха», которая в свою очередь была подрядчиком у «Ростелекома».

НЦИ придется раскошелиться

Как выяснил CNews, входящему в «Ростех» «Национальному центру информатизации» (НЦИ) придется рассчитаться за работы на сумму как минимум 20,4 млн руб. с ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое через АО «РТ лабс» входит в контур управления «Ростелекома». Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который «Цифромед» обратился с иском 8 июня 2022 г.

Примечательно, что «Цифромед» в силу ставшего проблемным договора с НЦИ по сути выступил субподрядчиком в проекте, в котором заказчиком был «Ростелеком» — его материнская структура. При этом сам оператор в свою очередь являлся подрядчиком государственного Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области.

Региону требовался подрядчик на модернизацию регионального сегмента единой государственной информсистемы здравоохранения Владимирской области в рамках проекта «Единый цифровой контур здравоохранения». Контракт на эти работы достался «Ростелекому» по итогам конкурса, который госзаказчик объявил 16 июля 2020 г. со стартовой ценой лота в 176,5 млн руб. На тендер кроме оператора никто не пришел, и соглашение с ним было подписано 22 сентября 2020 г. без снижения начальной максимальной цены контракта.

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Фото: Ростелеком
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Датой исполнения этого контракта прописано 1 апреля 2022 г., однако в карточке на сайте госзакупок он до сих пор находится в статусе «исполнение».

Из документов суда можно заключить, что договор «Ростелекома» с НЦИ был подписан 26 июня 2020 г., то есть еще даже до объявления тендера Владимирской области. Что же касается договора НЦИ с «Цифромедом», то датой его заключения указано 29 декабря 2020 г.

Предписание суда также включает выплату НЦИ в пользу «Цифромеда» процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму базового долга в 21,6 млн руб. по дату его фактической оплаты «за исключением периода моратория». Очевидно, что речь идет о моратории на возбуждение дел о банкротстве, который был введен постановлением Правительства от 28 марта 2022 г. № 497 на период с 1 апреля по 30 сентября 2022 г.

Встречные претензии кратно превысили сумму иска

Базовые требования «Цифромеда» включали выплату ему задолженности за проделанные работы в 21,6 млн руб., процентов в 3,1 млн руб. и процентов, начисленных на сумму долга, начиная с 21 сентября 2022 г. по день фактической оплаты задолженности. Совокупно это составляло как минимум 24,7 млн руб.

Однако НЦИ в суде заявил, что «Цифромед» исполнил свои обязательства по договору с задержкой свыше 1 года, и подал встречный иск о взыскании задолженности в размере 62,5 млн руб. Данная сумма превосходила фиксированную сумму основного иска в 2,53 раза.

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Цифровизация

В итоговом решении суд с учетом всех аргументов сторон решил удовлетворить оба иска частично. Служители Фемиды постановили взыскать с НЦИ в пользу «Цифромеда» задолженность в 21,6 млн руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 928 тыс. руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга с 21 сентября 2022 г. по дату фактической оплаты долга за исключением периода моратория.

По встречному иску было предписано взыскать с «Цифромеда» в пользу НЦИ неустойку в размере 2,1 млн руб.

Взаимозачет этих предписаний и дал в итоге упомянутую выше гарантированную сумму в 20,4 млн руб. плюс проценты в пользу «Цифромеда».

Это решение может быть обжаловано любой из сторон в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

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Безопасность

Из общения CNews с представителями «Ростелекома» можно было заключить, что оператор предоставляет право принимать решение об апелляции самому «Цифромеду». «Это спор двух хозяйствующих субъектов по дебиторской задолженности за исполненные с просрочкой обязательства; требования по дебиторской задолженности суд удовлетворил с зачетом на уменьшенную неустойку, — отметили собеседники редакции. — Поскольку судебное решение касается ООО “Цифромед”, полагаем, что компания самостоятельно оценит обоснованность судебного акта и примет решение об обжаловании, если это целесообразно».

Редакция CNews ожидает комментариев относительно перспектив обжалования как от «Цифромеда», так и от НЦИ.

Денис Воейков

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