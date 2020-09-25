«Мегафон» улучшил сеть 4G в 100 новостройках Москвы и области

«Мегафон» обеспечил качественной связью 100 жилых комплексов Москвы и Подмосковья. Установка базовых станций современного стандарта LTE и LTE Advanced позволит более 500 тыс. москвичей пользоваться в новостройках мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

Оценить новое качество связи могут владельцы квартир и гости жилых комплексов «Ривер парк», «Сердце столицы», Neva Towers (Нева Тауэрс), «Дом на Мосфильмовской», «Гавань», «Ново-Никольское», «Мир», «Митино, «Захарово-парк» и других. Все они могут пользоваться цифровыми сервисами, необходимыми для работы, учебы или досуга, быстро обмениваться объемными файлами и смотреть HD-видео на более высокой скорости.

«“Мегафон” постоянно совершенствует инфраструктуру в Москве и области. Пристальное внимание мы уделяем новым и строящимся жилым кварталам, где из-за большого притока горожан может возникнуть дефицит емкости. В 2020 г. мы усилили план по развитию инфраструктуры и построили свыше 100 базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. В результате жителям более 200 тыс. квартир к моменту заселения будут доступны качественная связь и высокоскоростной интернет», – отметил Андрей Абрамов, технический директор столичного филиала «Мегафона».

Всего с начала 2020 г. в московском регионе инженеры установили и модернизировали около 1000 базовых станций 4G в дополнение к уже действующим.