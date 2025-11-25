От -60 до +40 °С: отказоустойчивый ЦОД для Алмазэргиэнбанка от «Инфосистемы Джет»

Команда центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» реализовала для Алмазэригиэнбанка комплексный проект по созданию отказоустойчивого ЦОДа в условиях экстремальных температур. Банк является одним из ключевых в Якутии, и новый ЦОД с системой мониторинга инженерного оборудования обеспечит бесперебойное функционирование как внутренних процессов компании, так и сервисов для клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

В регионе уникальный диапазон температур в течение года, поэтому при проектировании всех инженерных систем была заложена способность адаптироваться как к -60°С, так и к +40°С. Центр сетевых решений «Инфосистемы Джет» обеспечил дополнительную защиту внешних блоков систем кондиционирования с применением специализированных морозостойких компонентов, а для контроля эксплуатации инженерного оборудования внедрил систему мониторинга Jet Monitoring, позволяющую отслеживать работу всех элементов 24/7 и предупреждать о возможных аномалиях.

В рамках проекта были реализованы системы общего бесперебойного электроснабжения, кондиционирования воздуха и вентиляции, мониторинга, структурированная кабельная система, а также архитектурно-строительные решения, включая фальшпол. Наиболее значимые инженерные системы соответствуют уровню надежности Tier 3, что позволит обслуживать, ремонтировать и модернизировать их без остановки дата-центра.

В ЦОДе размещается критически важная информация Алмазэригиэнбанка, поэтому он должен быть доступен круглосуточно и круглогодично. Команда Центра сетевых решений спроектировала и построила ЦОД таким образом, что любой компонент критичной инженерной системы может быть временно выведен из эксплуатации для плановых работ или оперативного ремонта в случае аварии — и это никак не скажется на функционировании комплекса информационных систем банка.

ЦОД находится в действующем главном здании банка и трассы инженерных коммуникаций проведены к оборудованию, размещенному вне здания, через офисные зоны, где днем находятся сотрудники. Чтобы переезд в новый ЦОД был быстрым, бесшовным и не мешал процессам в банке, монтаж оборудования проводился в основном в ночное время, при этом в помещении серверной работы велись практически круглосуточно.

«Новый Центр обработки данных — это технологическое сердце Алмазэргиэнбанка. Он обеспечивает безопасность, надежность и передовые технологии, объединенные в единую цифровую экосистему. Благодаря ЦОД мы можем непрерывно развивать цифровые сервисы, масштабировать ИТ-инфраструктуру и обеспечивать стабильность всех процессов банка даже в условиях экстремального климата Якутии», — отметил Андрей Абрамов, заместитель Председателя Правления АБК «Алмазэргиэнбанк» АО.

Введенная в эксплуатацию серверная с современными инженерными системами обеспечивает бесперебойную работу критически важных ИТ-ресурсов. Несмотря на технические сложности в ходе реализации проекта, системы были успешно введены в эксплуатацию.

Всеволод Воробьев, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений «Инфосистем Джет»: «ЦОД располагается непосредственно в главном офисе Алмазэригиэнбанка в Якутске. Зимой температура в регионе опускается до -60 градусов, а летом поднимается до +40, что создает особые требования к оборудованию и его обслуживанию. Поэтому мы реализовали на объекте систему мониторинга инженерного оборудования Jet Monitoring. В этой системе мы разработали собственное ПО и создали экранные формы (элементы пользовательского интерфейса для просмотра информации). Jet Monitoring позволяет отслеживать состояние как критичных, так и других инженерных систем наших клиентов».

«Чтобы обеспечить непрерывную работу ЦОДа при экстремальных температурах, мы уделили особое внимание системе кондиционирования воздуха. Все оборудование, которое находится на улице, в том числе внешние блоки системы кондиционирования, рассчитано на работу при температурах до -60 градусов. Для внешних блоков системы кондиционирования предусмотрены специальные низкотемпературные комплекты, установленные внутри здания, которые обеспечивают работу оборудования при критических перепадах температур наружного воздуха без снижения производительности», — сказал Олег Бусарев, главный инженер проекта.

Реализованный ЦОД поможет Алмазэригиэнбанку в будущем наращивать ИТ-мощности компании. Внедренные решения позволят проводить эксплуатацию, обслуживание и ремонт без остановки дата-центра.