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Камкомбанк Камский коммерческий банк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.09.2026
|«Банки.ру» запустил сервис онлайн-покупки наличной валюты 2
|16.02.2018
|Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 4
|16.09.2014
|«Камкомбанк» внедрил платформу Correqts от BSS 5
|14.05.2014
|«Камский коммерческий банк» внедряет платформу Correqts 5
|24.10.2011
|Система «Лидер» расширяет географию своих банков-партнеров в России 1
|10.01.2008
|«Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет 2
Публикаций - 6, упоминаний - 19
Камкомбанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Шагалиев Азат 1 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Платицын Андрей 6 1
|Камакин Юрий 30 1
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 151 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.