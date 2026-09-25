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Камкомбанк Камский коммерческий банк

Камкомбанк - Камский коммерческий банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.09.2026 «Банки.ру» запустил сервис онлайн-покупки наличной валюты 2
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 4
16.09.2014 «Камкомбанк» внедрил платформу Correqts от BSS 5
14.05.2014 «Камский коммерческий банк» внедряет платформу Correqts 5
24.10.2011 Система «Лидер» расширяет географию своих банков-партнеров в России 1
10.01.2008 «Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет 2

Публикаций - 6, упоминаний - 19

Камкомбанк и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 3
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 965 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9553 1
Telegram Group 2992 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1366 1
БАРС Груп 582 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 192 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Балаково-Банк 2 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Леноблбанк 1 1
Проинвестбанк 4 1
Коммерческий Индо банк 4 1
Оргбанк МБО 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9007 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 1
ГПБ - Газпромбанк 1287 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Ак Барс Банк 284 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 1
СДМ-Банк 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 230 1
Русский стандарт Банк 512 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 101 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
Центр-инвест КБ 66 1
Кредит Европа банк 67 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 5 1
Великие Луки банк 1 1
Фора Банк 86 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3350 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3215 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 3
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IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 730 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 739 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13781 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1102 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9569 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5071 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6314 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24695 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1169 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 575 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6424 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2743 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4551 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13110 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 706 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8752 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 926 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2132 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1265 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 473 1
BSS CORREQTS Corporate 49 3
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
BSS BS-Client ДБО 126 2
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1110 1
Google Android 15345 1
Apple iOS 8641 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3584 1
Rakuten Viber 669 1
Apple - App Store 3143 1
Oracle Java - язык программирования 3494 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 936 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5835 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
SafeTech - PayControl 51 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 387 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 22 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
МТС Автосекретарь 69 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 72 1
Шагалиев Азат 1 1
Кравченко Георгий 14 1
Платицын Андрей 6 1
Камакин Юрий 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Казахстан - Республика 6103 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2553 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8669 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3499 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2894 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 435 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1830 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 476 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1431 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 162 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 145 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53994 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27595 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6667 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 810 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 479 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11932 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4001 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12417 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4034 1
НКО - Некоммерческая организация 644 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1007 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58325 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 97 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 151 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 298 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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