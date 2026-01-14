Разделы

Бочаров Андрей


СОБЫТИЯ


14.01.2026 «Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО 1
19.11.2024 В «VK Видео» появился раздел «Политика» 1
17.05.2024 Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб. 2
26.05.2023 «Сбер» и Волгоградская область будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 1
26.03.2015 «УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области 1
20.11.2013 Дубай оборудуют 250 тыс. «умных» счетчиков 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Бочаров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберБизнес Софт 89 1
Ростелеком 10364 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4558 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 1
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
Верный - торговая сеть 310 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 4 1
Enel Group 40 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Умные платформы 1871 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1667 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 521 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1747 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 388 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 229 1
Орловский Виктор 398 2
Ведяхин Александр 168 2
Попов Алексей 337 2
Аль Таер Саид 1 1
Кукушкин Павел 1 1
Панченко Диана 1 1
Сладков Александр 1 1
Осеевский Михаил 333 1
Пучков Дмитрий 68 1
Мордасов Сергей 25 1
Контрабаев Артур 70 1
Рудычева Наталья 95 1
Белых Никита 10 1
Тулеев Аман 10 1
Ковалев Олег 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 836 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 2
Россия - УФО - Свердловская область 1767 2
Россия - ЦФО - Курская область 701 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 718 2
Россия - СФО - Кемеровская область 998 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 665 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 751 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 1
Европа 24656 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 1
Россия - ПФО - Самарская область 1464 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 557 1
Россия - УФО - Тюменская область 1266 1
Россия - СФО - Омская область 737 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 593 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1025 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1551 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1319 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 895 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 688 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Экономический эффект 1217 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 100 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Цифровой регион - Федеральный проект 106 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 230 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

