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В «VK Видео» появился раздел «Политика»

В «VK Видео» появился раздел «Политика». Пользователи, интересующиеся новостями и политическими обзорами, смогут смотреть популярных авторов в одном разделе. На платформе уже представлены блоги «Соловьев Live», Стаса «Ай, Как Просто!», Дианы Панченко, Дмитрия Пучкова, Захара Прилепина, Андрея Бочарова и нескольких десятков других авторов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Раздел доступен в «VK Видео» на всех платформах. В разделе представлены личные блоги и видео от телевизионных каналов: РБК, «Первый канал», «Россия 1», RT, НТВ, «Соловьев Live» и другие. Каналы военных корреспондентов: Александра Сладкова («Сладков+»), Александра Коц, Павла Кукушкина («Ты там был?»). Короткие новостные сводки, разборы последних событий, интервью с экспертами и документальные фильмы.

В VK Видео доступны 10 тематических разделов: «Фильмы», «Трансляции», «Шоу», «Детям», «Сериалы», «Телеканалы», «Политика», «Спорт», «Киберспорт и игры», «Интерактив».

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