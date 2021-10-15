В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам

Российские депутаты готовят законопроект, который даст пользователям возможность отключать алгоритмы рекомендации контента. Это коснется соцсетей, видео- и аудиосервисов, а также новостных агрегаторов и, возможно, онлайн-кинотеатров. Представители отрасли уверены, что опция отключения рекомендаций в итоге негативно скажется на доходах сервисов.

Новая ИТ-инициатива властей

Власти собираются внедрить в российское законодательство механизм регулирования работы рекомендательных алгоритмов в соцсетях и агрегаторах, пишет «Коммерсант». С этой целью был подготовлен соответствующий законопроект – один из первых документов, который планируется внести на рассмотрение в Госдуму депутатами нового восьмого созыва.

Алгоритмы, рекомендующие контент пользователю на основе его действий, есть в большей части популярных социальных сетей и сервисов. Они присутствуют в Facebook, Instagram, YouTube, и даже отечественная сеть «Вконтакте» не обходится без них. Они же применяются и в музыкальных сервисах, например, в «Яндекс.музыке», Apple Music, Spotify и др. Китайский видеосервис TikTok тоже имеет собственные рекомендательные алгоритмы.

На что нацелен законопроект

Документ, о котором пишет «Коммерсант», после его вступления в силу затронет деятельность не только соцсетей и сервисов по предоставлению медиаконтента (YouTube, TikTok, «Яндекс.музыка» и др.). Под его действие подпадут еще и новостные агрегаторы.

Все желающие смогут отключить рекомендации в сетях и искать интересующий контент без помощи алгоритмов

Суть изменений, предлагаемых авторами законопроекта, в том, чтобы заставить все эти площадки внедрить возможность отключения пользователями этих алгоритмов. Помимо этого, каждый сервис, в котором реализованы подобные механизмы, будет обязан предупреждать об этом пользователя.

В дополнение к перечисленному площадкам придется опубликовать документацию, подробно расписывающую принцип действия рекомендательных алгоритмов. В частности, информация должна содержать подробный перечень данных пользователей, собираемых и анализируемых сервисом. Эти сведения должны быть надежно защищены.

Кто стоит за новой инициативой

На момент публикации материала не было доподлинно известно, кому принадлежит идея по созданию такого законопроекта, и кто является его автором. По информации «Коммерсанта», над документом трудились члены комитета Госдумы по информационной политике, в настоящее время возглавляемый Александром Хинштейном. Это один из авторов закона «о приземлении» иностранных интернет-компаний, заставляющего их под угрозой многочисленных санкций открывать в России филиалы и представительства.

Косвенно причастность комитета по информполитике подтвердил один из его членов – депутат Антон Горелкин. Он сообщил изданию, что в настоящее время законопроект находится на доработке, и не исключил вероятности, что его действие распространится еще и на онлайн-кинотеатры «В первую очередь он (законопроект; – прим. CNews) предполагает регулирование рекомендательных сервисов социальных сетей. Важна их прозрачность. Попадут ли под регулирование онлайн-кинотеатры – вопрос дискуссионный», – сказал депутат.

Одно из высказываний Антона Горелкина на тему рекомендательных механизмов

Антон Горелкин неоднократно высказывался на тему рекомендательных алгоритмов в своем Telegram-канале «Горелкин» (@webstrangler). В частности, 5 октября 2021 г. со ссылкой на бывшую сотрудницу Facebook Френсис Хауген (Frances Haugen) он написал, что, «рекомендательные алгоритмы соцсети настраиваются так, чтобы в ленте пользователя всегда присутствовали конфликтные посты: фейки, провокации, буллинг». «Все то, с чем компания должна бороться, но сознательно этого не делает, чтобы рекламные доходы не просели», – добавил депутат.

С подачи юристов

Разработка законопроекта велась комитетом по информполитике, по предварительным данным, с весны 2021 г. Возможно, он напрямую связан с идеей о регулировании рекомендательных механизмов, высказанной Ассоциацией юристов России (АЮР).

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В конце марта 2021 г. столичное отделение АЮР внесла предложение по регулированию таких механизмов одновременно в Госдуму, Совет Федерации и, для надежности, в Минцифры. Авторы идеи полагают, что алгоритмы, рекомендующие пользователям тот или иной контент, могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов».

Отрасль против

Инициатива депутатов не встретила поддержки в ИТ-отрасли. Так, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова сообщила «Коммерсанту», что рекомендательные сервисы относятся к механизмам повышения качества услуг. По ее словам, они не могут повлиять на права, свободы и благополучие людей и не содержат риски причинения вреда жизни, здоровью и имуществу.

Генеральный директор аудиосервиса «Сбер.звук» Михаил Ильичев сообщил изданию, что предлагаемые в законопроекте ограничения могут замедлить развитие голосовых помощников. Руководитель неназванного видеосервиса добавил, что если пользователь отключит рекомендации, то увидит меньше интересного для себя, что в итоге может вылиться в падение финансовых показателей компаний.