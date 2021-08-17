Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете

Бюджет производства интернет-госконтента, направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, увеличен с 3 до 10 млрд руб. Новые 7 млрд руб. на конкурсе распределит «Институт развития интернета».

Миллиарды на духовный контент

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (ИРИ) получит из правительственного резервного фонда 7 млрд руб. на производство «государственного контента» для интернета. Этот контент будет в том числе направлен на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». До сих пор в федеральном бюджете на эти цели было заложено только 3 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Федерального казначейства, с которыми изданию удалось ознакомиться.

За счет дополнительных денег планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 г., отметил РБК источник в медиаотрасли.

Сведения о росте рассматриваемого бюджета подтвердили гендиректор «Института развития интернета» Антон Ключкин и источник издания в администрации Президента России. Правда последний при этом отметил, что до конца 2021 г. реализовывать контентные проекты необязательно. По словам источника, в 2022 г. есть перспективы «значимого увеличения объемов средств» — в полтора раза, а на дальнейшую перспективу — в два раза.

Кому могут достаться деньги

Глава «Института развития интернета» отмечает, что полученные от государства деньги организация распределит по итогам тематического конкурса. Претендентами на бюджетные средства, по мнению Ключкина, могут выступить «Газпром-медиа» (телеканалы НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио» и др.), «Национальная медиа группа» («Первый канал» и пр.), ВГТРК, Russia Today (RT), «Яндекс» и другие «крупные игроки рынка». Планируется также «взаимодействие» с независимыми продюсерами и агентствами, уточняет Ключкин. По его словам, приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования.

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Организацией конкурса и курированием проектов займется уже существующий наблюдательный совет, который возглавляет заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Кроме того, будет создан новый орган — продюсерский совет, который займется отбором и воплощением подходящих идей, а также формированием предложений по финансированию проектов.

В состав продюсерского совета войдут крупные производители аудиовизуального контента, продюсеры, работающие сейчас с российскими соцсетями, представители АНО «Национальные приоритеты», «Фонда кино», «Фонда президентских грантов» и «Президентского фонда культурных инициатив». Председателем совета назначен замгендиректора «Национальной медиа группы» по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

Реакция отрасли

Любая помощь и дополнительные средства производителям контента, холдингам и продюсерам пойдут сейчас во благо, поскольку это поможет пережить падение рынка из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК свою точку зрения гендиректор киностудии «Профит» Игорь Толстунов. Представитель RT выразил «заинтересованность телеканала» в подобном конкурсе. Гендиректор медиасервиса Megogo в России Виктор Чеканов отметил, что 7 млрд руб. — это «весомая сумма» для индустрии, однако не менее значимым нюансом будут критерии отбора претендентов и требования к конечному продукту.

Учредитель «Ассоциации производителей веб-контента», основатель веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин в разговоре с изданием усомнился, что молодым креативным группам удастся воспользоваться рассматриваемой господдержкой. «Индустрия, безусловно, в такой поддержке нуждается, — отмечает он. — Но тот художественный язык, на котором сейчас говорит современный контент, — на положительные темы, на темы прогосударственные, — и та аудитория, для которой делается этот контент, не всегда совпадают с пониманием тех, кто распределяет деньги».

Чем занимается ИРИ

АНО «Институт развития интернета» был образован в 2015 г. Учредителями института выступили РАЭК, РОЦИТ, «Медиа-коммуникационный союз», Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник Президента России (из состава соучредителей АНО уже вышел).

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Автором идеи создания института считается Вячеслав Володин, в то время занимавший пост заместителя главы Администрации Президента и курировавший, в том числе, вопросы интернета.

Позднее Президент России Владимир Путин поручил ИРИ поручил написать программу долгосрочного развития интернета. В конце 2015 г. ИРИ организовал встречу Путина с представителями интернет-индустрии, в ходе которой Президент и предложил Клименко стать своим советником.

Проект программы развития интернета вместе с восемью дорожными картами по различным направлениям были написаны, но так и не были утверждены. Кроме того ИРИ продвигал идею выбора госмессенджера для чиновников и развивал проекты в области телемедицины и «умных городов».

ИРИ существовал за счет государственных грантов (институт получил таким образом несколько десятков миллионов рублей). Однако в конце 2016 г. Володин ушел из Администрации Президента и стал спикером Госдумы. С этого момента у института начались не лучшие времена: большинство сотрудников ИРИ покинули организацию, институт также отказался от аренды офиса в «Москва-сити» и заметно сократил свою активность.

По данным РБК, с 2020 г. ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В числе реализованных проектов, поддержку которым организовал институт, продолжение сериала для онлайн-кинотеатра more.tv «Трудные подростки», а также подростковая драма «Сама дура».