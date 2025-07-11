Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену

Бывший главы отраслевых ассоциаций Рунета РАЭК и РОЦИТ Сергей Гребенников арестован по делу о госизмене. Ранее он уже был осужден по другому делу о сбыте наркотиков.

Новое дело Сергея Гребенникова

Лефортовский районный суд санкционировал арест бывшего главы РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Сергея Гребенникова. Об этом есть запись в картотеке Мосгорсуда, на которую первым обратило внимание агентство «Интерфакс». Дело расследуется по статьей 275 Уголовного кодекса (УК РФ)«Государственная измена».

Гребенников уже был арестован в январе 2025 г. по обвинению, связанным со ст, 228.1 часть 3 пункт б - незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов в значительном размере. Гребенников пытался обжаловать постановление Тверского районного суда Москвы об избрании ему меры пресечения в Мосгорсуде, но безуспешно.

Гребенников и наркотические препараты

В мае 2025 г. суд вынес приговор по данному делу, который не опубликован.По данным издания Roem.ru, Гребенников получил восемь лет тюрьмы, причем обвинение запрашивало для него 11 лет. Сейчас Гребенников пытается данное решение обжаловать.

Из документов Мосгорсуда следует, что показания против Гребенникова дало некое лицо, которое сожительствовало с ним в арендованной главой РАЭК квартире. Из показаний следует, что Гребенников длительное время приобретал у неустановленного лица наркотическое вещество - мефедрон, которое он употреблял сам, угощал лицо, сожительствующее с ним, и других лиц.

Кроме того, данное лицо сообщило о наличие у Гребенникова вида на жительство в США и недвижимость в Германии. Защита Гребенникова указывала, что их подзащитный сотрудничал со следствием, добровольно выдал имевшиеся у него наркотические средства и ранее не судим. При решение вопроса об избрании меры пресечения эти доводы не помогли.

Карьерный путь Сергея Гребенникова и Сергея Плуготаренко

Сергей Гребенников долгое время работал вместе с другим известным общественным интернет-деятелем - Сергеем Плуготаренко. В 2000-х годов они начинали свой карьерный путь в РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий), который в те годы был основной общественной организацией в Рунете. В том числен РОЦИТ проводил «Премию Рунета», «Российский интернет-форум» (РИФ) и «Российскую неделю интернета» (RIW).

В 2010 г. Плуготаренко создал новую организацию - РАЭК. В нее на работу перешел и Гребенников. Постепенно основные проекты отошли от РОЦИТ к РАЭК и значимость РОЦИТ стала падать. Это было связано с позицией тогдашнего главы КЦ (Координационный центр национального домена сети интернета, регулятор доменных зон .Ru и .РФ) Андрея Колесникова, который является крупным спонсором отраслевых мероприятий в Рунете.

В 2014 г. Гребенников возглавил РОЦИТ. Это было связано с тем, что РОЦИТ входил в число учредителей КЦ. В 2015 г. учредители КЦ изменили устав организации и сместили Андрея Колесникова с его поста, новым главой организации стал Андрей Воробьев.

В 2015 г. РОЦИТ, РАЭК и другие организации создали ИРИ (Институт развития интернета). По поручению Президента России Владимира Путина институт стал писать Программу развития интернета. Соучредитель ИРИ Герман Клименко на некоторое время стал советником Президента по интернету, но вскоре у него начался конфликт с Плуготаренко и Гребенниковым.

С 2021 г. ИРИ возглавляет Алексей Гореславский, организация занимается созданием патриотического цифрового контента, включая компьютерные игры. В 2022 г. Плуготаренко возглавил АНО «Цифровая экономика», выступающую площадкой бизнеса и власти при реализации одноименной нацпрограммы. Вместе с Плуготаренко в АНО «Цифровая экономика» из РАЭК перешел еще ряд сотрудников.

Гребенников возглавил РАЭК. После его ареста функции главы РАЭК исполняла Екатерина Демкина, занимающая пост исполнительного директора организации. В июне учредители РЭАК избрали новым директором ассоциации Дмитрия Гуляева, занимающего пост Молодежного цифрового омбудсмена.