В России началась блокировка Gmail, Google Docs, Google Диск

Google стал отключать россиян от своего корпоративного сервиса Workspace. Это аналог российского «Яндекс 360 для бизнеса», своим пользователям он предоставляет почту, облачное хранилище, совместную работу над документами и пр. Пока под блокировку попали только компании, ранее оказавшиеся под западными санкциями. Workspace наиболее популярен в России среди компаний малого и среднего бизнеса.

Google развернул новые санкции

Интернет-гигант Google начал блокировать россиянам доступ к своим сервисам. Как пишет «Коммерсант», пока это относится только к корпоративным клиентам и к сервисам, объединенным под общим названием Google Workspace. Компаниям это грозит потерей всей информации, включая почту и рабочие документы, если нет резервной копии.

Блокировка носит массовый характер – она началась в ночь на 10 августа 2023 г. без предварительных анонсов и предупреждений. Первыми под ограничения попали компании, ранее оказавшиеся под санкциями Запада – у них больше нет доступа к своей корпоративной почте, документам для совместной работы и файлам, загруженным в облако.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», – заявил один из собеседников издания.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash Облачные сервисы опасны тем, что доступ к ним может быть закрыт в любой момент

Google Workspace – это американский аналог отечественных корпоративных сервисов, например, «Яндекса 360 для бизнеса». Ранее он был известен как G Suite, но сменил свое название в 2020 г. Google шла на разные хитрости, чтобы привлечь как можно больше пользователей – например, в июне 2021 г. она сделала базовые функции Workspace абсолютно бесплатными.

Когда США принуждают к импортозамещению

По словам источников издания, на начало августа 2023 г. сервисы Google Workspace, несмотря на массу отечественных аналогов, по-прежнему пользовались популярностью среди российского бизнеса. Около 30% корпоративной информации российских компаний хранятся именно на серверах Google – они по самым разным причинам стараются как можно дольше не отказываться от Workspace в пользу российских сервисов.

Google не предупреждала о блокировке, а просто поставила компании перед фактом, аргументировав свое внезапное (внезапное ли?) решение некими «спам-сообщениями». И если столь крупная корпорация позволила себе поступить так единожды, существует очень высокая вероятность, что это будет повторяться вновь и вновь – источники «Коммерсанта» полагают, что Google продолжит блокировать аккаунты попавших под санкции российских компаний, притом без предупреждения.

Для бизнеса это означает, что существует ежесекундный риск остаться без корпоративной переписки и документов, которые останутся где-то в недрах серверов Google, и до которых нельзя будет добраться. Особенно тяжело придется тем, кто столкнется с блокировкой, не имея в запасе свежие резервные копии, считает собеседник издания в российской ИТ-отрасли.

Кто в зоне риска

Упомянутые Google некие «спам-сообщения», послужившие причиной блокировки аккаунтов подсанкционных компаний в Workspace, на деле спамом могут и не являться. В Workspace есть ряд правил, которые позволяют Google «банить» профили, если с них было отправлено более 500 писем в день, или если даже было отправлено всего одно письмо, но более чем 500 получателям.

На это обратил внимание глава отдела развития облачных решений Softline (дистрибьютор решений Google Workspace) Кирилл Винокуров. «На коммерческих версиях сервисов больший запас по отправке / получению писем все равно есть», – сообщил он изданию.

Риск попасть под новые ограничения Google выше всего у российских компаний малого и среднего бизнеса, поскольку именно они чаще всего используют Workspace, считает директор по продуктам «Мойофис» Евгений Фенюшин. «Несмотря на геополитические изменения, компании этого сегмента до сих пор продолжают использовать подобные зарубежные сервисы. Пользователи привыкли в них работать, да и регуляторные ограничения по импортозамещению на уровне малого бизнеса, как правило, не действуют», – сообщил он CNews.

Когда импортозамещение по-настоящему необходимо

Google с весны 2022 г. пытается уйти из России – она даже пытается обанкротить свое российское юрлицо ООО «Гугл». Но, в отличие от Oracle, «дочка» которой признана банкротом в августе 2023 г., Google пока далека от намеченной цели.

Параллельно с решением юридических вопросов Google тайно вывозила своих сотрудников из России и открыто уничтожала свою инфраструктуру. Она отключала свои серверы Global Cache, благодаря которым, например, YouTube, работает мгновенно, без длительного ожидания загрузки роликов.

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В мае 2023 г. Google стала отказывать в предоставлении своих лицензий для российских вендоров смартфонов и планшетов на ОС Android. Месяцем позже судебные приставы перевели все деньги российской дочки Google, а это несколько сотен миллионов рублей. на специальный счет в качестве обеспечительной меры. Компания задолжала около 30 млрд руб. государству в качестве оборотных штрафов.

Блокировка пользователей из России в Google Workspace можно расценивать как новые санкции Google против России. «Отказ Google от обслуживания российских коммерческих клиентов является очередным подтверждением того, что риски недоступности зарубежных систем есть не только у крупных компаний и государственных структур компаний, но и у малого бизнеса», – сказал CNews Евгений Фенюшин. Он добавил, что на август 2023 г. в России существует немало отечественных сервисов бизнес-коммуникаций, в том числе доступных по SaaS-модели (software as s service, ПО как услуга). Он упомянул облака #CloudMTS и Мегафон Cloud для бизнеса и «Облако Mail.ru» для обычных пользователей.

«По нашей оценке, существующие на рынке отечественные сервисы имеют достаточную функциональность для обеспечения деятельности любой типовой организации данного сегмента, при этом стоимость российских решений зачастую оказывается еще и существенно меньше цены зарубежных аналогов. Уверен, что череда последних анонсов по ограничениям использования сервисов Microsoft и Google мотивирует и небольшой бизнес оценить свои риски, а также будет способствовать ускорению перехода на отечественные разработки», – подытожил Евгений Фенюшин.