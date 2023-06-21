Власти списали все деньги со счетов Google в России

Приставы перевели все деньги российской дочки Google на специальный счет в качестве обеспечительной меры. Компания задолжала около 30 млрд руб. государству в качестве оборотных штрафов. К концу 2022 г. на счетах ООО «Гугл» находилось около 376 млн руб.

Денег больше нет

Российская «дочка» интернет-гиганта Google (ООО «Гугл») лишилась всех без исключения денег на своих счетах. Как пишет «Интерфакс», это случилось в апреле 2023 г. – Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) вывела все оставшиеся у компании средства.

Деньги были переведены на специальный депозитный счет ФССП в качестве обеспечительной меры против Google по судебным тяжбам в России, в которые втянутое ее российское представительство. Информация об этом также доступна в финансовом отчете «Гугл» за 2022 г.

Согласно отчету, к концу 2022 г. на счетах компании находилось около 375,5 млн руб., и на тот момент на всю сумму был наложен арест. Для сравнения, годом ранее у ООО «Гугл было 3,09 млрд денежных средств и их эквивалентов, а на конец 2020 г. – и вовсе 11,4 млрд руб.

2022 г. оказался для «Гугл» провальным в финансовом плане. За этот период выручка компании достигла 24,17 млрд руб., что на 82% меньше, чем годом ранее, и все это без чистой прибыли – вместо нее зафиксирован чистый убыток в размере 10,18 млрд руб.

Санкции в ответ на санкции

Google – в числе компаний, которые не желают иметь ничего общего с Россией после 24 февраля 2022 г. она, как и Apple, удаляет приложения попавших под санкции российских банков из своего магазина, но это ничего не значит ввиду возможности скачивать утилиты на Android из любых других источников, в том числе и из российского каталога RuStore. Ее бегство из России началось еще в марте 2022 г – CNews писал, что она стала тайно вывозить за рубеж сотрудников своего российского офиса.

В мае 2022 г. «Гугл» инициировала процесс банкротства, но тот почти сразу застопорился – компания к тому моменту была должна государству крупную сумму денег. За повторное неудаление запрещенной в России, в том числе и на YouTube, информации «дочка» Google получила оборотный штраф в размере почти 22 млрд руб. В сентябре 2022 г. на основании невыплаты штрафа по решению Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы банкротство было приостановлено.

Месяц спустя выяснилось, что Google в России должна сотни миллионов рублей нескольким десяткам кредиторов, и это не считая двух оборотных штрафов в сумме примерно на 30 млрд руб.

Очень выгодный должник

Глава российской ФССП Дмитрий Аристов назвал Google «самым большим должником» – об этом он сообщил «Интерфаксу» во время проведения Петербургского международного юридического форума. Он подтвердил, что компания еще должна государству «порядка 30 млрд руб.».

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При этом Аристов подчеркнул, что большая часть этих средств уже была взыскана с компании. «Без ответа они не остались, и все, что у них было в России, а было немало – мы все забрали и отдали государству», – заявил он изданию.

Аристов подчеркнул также, что ФССП не может в полной мере воздействовать на «Гугл» из-за процедуры банкротства, которая хоть и приостановлена, но пока не отменена.

Тучи сгущаются все сильнее

30 млрд руб. штрафа – не единственная проблема Google в России. CNews писал, что в концу марта 2023 г. «коллекция» судебных исков против ее российской «дочки» вплотную приблизилась к 900 экземпляров, и все они – от отечественных компаний – кредиторов, в том числе весьма крупных.

В список кредиторов вошли ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-битрикс», ООО «Геоскан» и др. К концу марта 2023 г. лишь Роскомнадзору удалось взыскать с «Гугл» деньги, и то далеко не всю сумму, а лишь 1,6 млрд руб., и оставалось еще около 19,6 млрд руб. По словам представителей регулятора, это тот самый оборотный штраф, который «Гугл» получила в 2022 г.