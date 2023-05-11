Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах

Корпорация Google стала отказывать в предоставлении своих лицензий для российских вендоров смартфонов и планшетов на ОС Android. Лицензии необходимы для установки на устройство официальных сервисов Google (YouTube, карты и другие). Сейчас отечественные компании получают эти лицензии не без помощи китайских партнеров. Эксперты также считают, что Google не столь пристально отслеживает конечных владельцев лицензий, потому что не хочет терять российских рынок.

Лицензии не гуглятся

Американская корпорация Google стала отказывать все большему количеству российских производителей смартфонов в предоставлении лицензии на свои сервисы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседника на отечественном рынке электроники.

Речь идет о лицензии GMS (Google Mobile Services). Эта лицензия - разрешение Google легально устанавливать и использовать свои сервисы на смартфоне. К таковым относятся такие популярные сервисы как YouTube, Google Play, Gmail, карты и другие.

Однако пока отечественным компаниям удается обходить ограничения и получать лицензии с помощью производств, которые идентифицируют российские смартфоны как международные.

Кто под угрозой

Среди российских производителей смартфонов и планшетов, которые выпускаются на Android присутствуют бренды BQ, F+, Dexp (принадлежит DNS), Ayya T1 (принадлежит «Ростеху») и Aquarius. Почти все эти устройства выпускают в Китае. Свое производство в России есть у «Аквариуса».

Китайские фабрики, на которых собираются российские смартфоны, получили предупреждение о деавторизации при условиях сотрудничества с отечественными вендорами, рассказал изданию другой источник на ИТ-рынке. Несмотря на это, вендоры находят способы получить лицензию на сервисы Google.

Президент группы «Аквариус» Владимир Степанов рассказал «Коммерсанту», что их компания использует собственную сборку Android Open Source Project, Huawei Mobile Services (HMS) или MicroG. MicroG — это Open Source проект, который позволяет свободно реализовывать сервисы Google на устройствах Android, служит заменой сервисов Google Play.

Всех ли может отследить Google

Один из собеседников издания полагает, что Google не всегда способен отследить производителей устройств, которые используют их лицензии, предназначенные для китайских фабрик.

Сейчас российские вендоры и китайские фабрики адаптируются под новые условия, отмечает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его мнению, Google не хочет терять российский рынок и жаждет сохранить свои позиции. Другой собеседник издания подчеркнул, что у американской корпорации в России около 100 млн пользователей.

Российская мобильная ОС

В декабре 2022 г. стало известно о том, что VK и «Яндекс» при участии Сбербанка и «Ростелекома» создадут пользовательскую мобильную ОС с поддержкой Android-приложений. Ее соберут на базе открытой платформы AOSP. Вместо сервисов Google в ней будет собственный набор штатных приложений, но пока неизвестно, чем разработчики намерены заменить YouTube. Разработка, по предварительным прогнозам, займет около года.

В апреле 2023 г. CNews писал о том, что создание российской национальной замены Android и iOS буксует. Все упирается в использование AOSP и SDK для разработки Android-приложений, что чревато новыми санкциями США и проблемами с лицензией.