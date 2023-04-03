Российская национальная мобильная ОС под угрозой из-за США

Создание российской национальной замены Android и iOS буксует. Все упирается в использование AOSP и SDK для разработки Android-приложений, что чревато новыми санкциями США и проблемами с лицензией. Разработчики также раздумывают о создании российского аналога сервисов Google, чтобы не повторить путь Huawei – ей закрыли к ним доступ, что моментально сделало ее смартфоны бесполезными для пользователей.

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Проект по разработке российской национальной ОС для мобильных угроз оказался под угрозой из-за западных санкций, в особенности американских, пишет «Коммерсант». В частности большие опасения у российских разработчиков вызывает использование платформы Android Open Source Project (AOSP), условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google.

Правовые риски использования AOSP в российских мобильных ОС обсуждались в ходе одного из недавних совещаний участников проекта по созданию отечественной национальной мобильной ОС. По информации издания, на мероприятии присутствовали, помимо прочих, представители ГК «Астра» (разработчик настольной Astra Linux), Сбербанка, «Яндекса» и «Ростелекома» (курирует развитие отечественной мобильной ОС «Аврора»).

По словам собеседников издания в Минцифры, «Ростелеком» сильнее других беспокоится правомочностью использования AOSP в российских мобильных платформах. «Мы заказали у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках создания русского Android и приложений для него — риски действительно есть»,— сообщили изданию в «Ростелекоме».

Фото: Госдума России нужна своя замена Android . Но без технологий США она работать не будет

«При загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США»,— добавил другой собеседник «Коммерсанта».

Без США никуда

В России вопрос создания национальной ОС без привязки к западным технологиям и экосистемам, в особенности Google и Apple, обсуждается с конца 2022 г. В частности, прорабатывается идея создания совместного предприятия по разработке платформы на базе упомянутой AOSP. Потенциальные участники СП — Сбербанк, «Ростелеком», «Яндекс» и VK.

Но все усложняется тем, что AOSP – это тоже американская разработка, хотя и поставляемая с открытым исходным кодом. У истоков проекта стоит интернет-гигант Google, неоднократно демонстрировавший свое желание поскорее ретироваться из России.

«Ростелеком» выступает против идеи создания национальной ОС на основе AOSP. По информации издания, оператор настаивает на использовании вместо нее уже готовой «Авроры».

В целом, между потенциальными участниками СП пока нет согласия. «Ростелеком» продвигает свою платформу, Сбербанк как участник обсуждения проекта считает, что «наиболее оптимальным решением будет создание российского Android на базе открытого кода AOSP», пишет «Коммерсант». Прочие вероятные участники проекта пока отказываются от комментариев.

Одной AOSP будет недостаточно

Ограничиться одной лишь AOSP при разработке операционной системы не получится. Создать с ее помощью ОС можно, но вот закрыть вопрос приложения под нее придется при помощи инструментария Android SDK. Здесь придется контактировать с Google – использование Android SDK возможно только при наличии лицензии интернет-гиганта.

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Но получение лицензии накладывает дополнительные ограничения, утверждают опрошенные изданием юристы. В частности, она прямо запрещает использование инструментов для разработки приложений для любых платформ, кроме Android.

«За нарушение лицензионного соглашения Google российским компаниям могут грозить гражданско-правовые, административные и уголовные дела. Помимо этого, суд может наложить арест на копии, записи, матрицы, пленки и иные материалы, используемые и распространяемые в нарушение закона», — отметили собеседники издания.

Потенциальный консенсус

Вероятные участники проекта нашли вероятный выход из сложившейся ситуации. Им может стать некая универсальная системная платформа, адаптированная и под AOSP, и под Android. Она должна стать полноценным аналогом Google Mobile Services, без которых смартфоны на базе Android, как показал пример Huawei, становятся бесполезными для большинства пользователей

Эта идея нравится, например, «Ростелекому», он выступает в поддержку именно этого решения. Предварительное название платформы — Russian Mobile Services, по аналогии с Google Mobile Services. По оценке советника директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Алтухова, на разработку RMS потребуется два-три года. Он сообщил изданию, что вероятный размер вложений составит 15 млрд руб.

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В мире существует пример, когда из-за американских санкций крупному разработчику пришлось экстренно создавать свою замену Google Mobile Services. По этому пути пошла китайская Huawei, которую весной 2019 г. отлучили от сервисов Google по приказу администрации экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). К концу 2019 г. у компании была готова своя альтернатива под названием Huawei Mobile Services.